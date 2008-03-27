Вячеслав Мельников - статистика
Тренер
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Мельников
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 марта 1954
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Мельников
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 марта 1954
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Новокузнецк
|31
|10
|9
|12
|Дата
|Матч
|27.03.2008
|Сибирь
|1 : 0
|Новокузнецк
|30.03.2008
|Урал
|1 : 0
|Новокузнецк
|09.04.2008
|Новокузнецк
|1 : 0
|Динамо
|16.04.2008
|Новокузнецк
|2 : 0
|Торпедо
|19.04.2008
|Новокузнецк
|0 : 0
|Балтика
|26.04.2008
|Ростов
|1 : 1
|Новокузнецк
|29.04.2008
|Динамо Бр
|0 : 1
|Новокузнецк
|05.05.2008
|Новокузнецк
|2 : 1
|Звезда
|08.05.2008
|Новокузнецк
|1 : 1
|СКА-Хабаровск
|15.05.2008
|Черноморец
|0 : 1
|Новокузнецк
|18.05.2008
|Кубань (ЛФЛ)
|2 : 0
|Новокузнецк
|28.05.2008
|Новокузнецк
|1 : 1
|КАМАЗ
|04.06.2008
|Алания
|1 : 0
|Новокузнецк
|07.06.2008
|Машук-КМВ
|1 : 0
|Новокузнецк
|14.06.2008
|Новокузнецк
|1 : 1
|Анжи
|17.06.2008
|Новокузнецк
|1 : 0
|Спортакадемклуб
|24.06.2008
|Салют
|0 : 0
|Новокузнецк
|27.06.2008
|СКА
|1 : 1
|Новокузнецк
|05.07.2008
|Новокузнецк
|1 : 1
|Носта
|08.07.2008
|Новокузнецк
|2 : 3
|Витязь
|29.07.2008
|Динамо
|0 : 1
|Новокузнецк
|06.08.2008
|Торпедо
|0 : 0
|Новокузнецк
|29.08.2008
|СКА-Хабаровск
|2 : 1
|Новокузнецк
|08.09.2008
|Новокузнецк
|0 : 1
|Кубань (ЛФЛ)
|28.09.2008
|Новокузнецк
|2 : 1
|Машук-КМВ
|05.10.2008
|Анжи
|0 : 0
|Новокузнецк
|17.10.2008
|Новокузнецк
|2 : 2
|СКА
|24.10.2008
|Носта
|0 : 0
|Новокузнецк
|27.10.2008
|Витязь
|3 : 1
|Новокузнецк
|03.11.2008
|Новокузнецк
|1 : 0
|Урал
|06.11.2008
|Новокузнецк
|3 : 1
|Сибирь