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  • На Дзюбу претендуют два российских и два зарубежных клуба. Игрок готов уйти в аренду

На Дзюбу претендуют два российских и два зарубежных клуба. Игрок готов уйти в аренду

25 декабря 2017, 19:25
28

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба готов покинуть петербургский клуб. В услугах игрока заинтересованы российские и зарубежные команды.

Возможными вариантами продолжения карьеры 29-летнего форварда считаются ЦСКА и «Краснодар».

«Я вчера разговаривал с Дзюбой. Он в плохом настроении и не скрывает этого. Артeм мечтает об одном – получить шанс играть и выступить на чемпионате мире в свои 30 лет.

Вот его прямые слова, сказанные специально для радиоэфира: «Я понимаю, что никто мне не даст места в основном составе – везде же кто-то играет. Но я хочу, чтобы был тренер, который даст шанс. Готов уйти в аренду. Не знаю, какие варианты, но мне, конечно, очень больно: стадион новый, болельщики прекрасные, с таким трудом пробивался в основной состав «Зенита». Конечно, это горько и обидно. И я не вижу, что тренер во мне заинтересован».

Артeм мне сказал, что есть два российских клуба, которые предлагают ему свои варианты. А есть и два клуба зарубежных. Из серьeзных чемпионатов. Он даже назвал мне эти клубы, но я не имею права их раскрывать. Но это команды хорошие, настоящие. Пожелаем ему успехов», – сказал Орлов.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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XaXatyn
1514219387
Мне кажется болельщики Зенита не сильно расстроятся если Дзюба уйдет ! В последнее время у него одни пирожки !
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Павелий
1514221162
Уходил за титулами, а ушёл в никуда став Иудой. Пример молодому поколению, что непомерное бабло - это зло.
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GROSS77
1514221957
сказочник Гена.бедный Артёмка за титулами шёл к бомжам и так обосрался
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Полная Канистра
1514222539
молдавия - украина лучший вариант
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SunRomeS
1514222579
Дзю, ЦСКА тут нет, ЦСКА тууут нет, проходи мимо.
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makson_klim
1514224706
Динамо-Брест,его участь....досвистелся,нужно было играть,а не языком малоть...теперь конечно больно падать!!!Когда высоко летал...
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RedWhiteFans2
1514225921
Ну что, дозвездился конь с яйцами. В совхоз его нужно отдать, коров осеменять, на большее этот Иуда не годиться. Тренироваться надо было а не языком чесать.
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andrebest4
1514226777
игрочище!!! даже предложение от зарубежных клубов имеет-прогресс. а что настроение то плохое вроде все как хотел? чемпионом не стал в сборную не зовут и да тренер плохой играть не дает..не верит..какая то закономерность с этими тренеришками
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DENIS20161993
1514237524
Очень профессиональный игрок если им интересуются даже зарубежные клубы то он достоин этого!
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OfaZavr
1514275197
два российских клуба скорее всего из ФНЛ или зоны вылета РФПЛ а два иностранных наверно из Молдавии,Эстонии или им подобных чемпионатов.
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