На Дзюбу претендуют два российских и два зарубежных клуба. Игрок готов уйти в аренду

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба готов покинуть петербургский клуб. В услугах игрока заинтересованы российские и зарубежные команды.

Возможными вариантами продолжения карьеры 29-летнего форварда считаются ЦСКА и «Краснодар».

«Я вчера разговаривал с Дзюбой. Он в плохом настроении и не скрывает этого. Артeм мечтает об одном – получить шанс играть и выступить на чемпионате мире в свои 30 лет.

Вот его прямые слова, сказанные специально для радиоэфира: «Я понимаю, что никто мне не даст места в основном составе – везде же кто-то играет. Но я хочу, чтобы был тренер, который даст шанс. Готов уйти в аренду. Не знаю, какие варианты, но мне, конечно, очень больно: стадион новый, болельщики прекрасные, с таким трудом пробивался в основной состав «Зенита». Конечно, это горько и обидно. И я не вижу, что тренер во мне заинтересован».

Артeм мне сказал, что есть два российских клуба, которые предлагают ему свои варианты. А есть и два клуба зарубежных. Из серьeзных чемпионатов. Он даже назвал мне эти клубы, но я не имею права их раскрывать. Но это команды хорошие, настоящие. Пожелаем ему успехов», – сказал Орлов.