Бузникин считает, что Смолов впишется в игру «Зенита»

Бывший нападающий «Спартака», а ныне руководитель селекционной службы «Краснодара» поделился мнением о возможных перспективах форварда «быков» Федора Смолова в случае перехода игрока в «Зенит».

– За год Артем Дзюба забил восемь мячей, Александр Кокорин – 20, Федор Смолов – 25 (прим. – во всех турнирах в 2017 году). Нобель Арустамян сообщил, что Смолов перейдет в «Зенит» в обмен на деньги и Дзюбу. Подойдет ли Федор «Зениту»? Не пострадает ли от такого перехода Кокорин?

– Я бы не называл одноплановыми форвардами Кокорина и Смолова вообще. Для меня это абсолютно разные футболисты. Я не помню такого, чтобы Манчини играл в одного явного столба, как Дзюба. В игру с двумя нападающими Смолов теоретически вписался бы в «Зените». Футбол – игра, в которой можно действовать на сильных или слабых сторонах того или иного футболиста. Впрочем, насколько сейчас этот обмен реален, мне сложно сказать.

– Если рассматривать позицию центрального нападающего, кто на ней может дать команде больше: Смолов или Кокорин? Кто из них лучше в подыгрыше?

– Наверное, Кокорин более универсальный, разнообразный игрок. Он может действовать с фланга и в центре, на острие. Смолов более полезен на острие – его умение забить, пробить важно. Он обладает хорошим ударом и, безусловно, скоростью.