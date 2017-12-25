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Бузникин считает, что Смолов впишется в игру «Зенита»

25 декабря 2017, 12:29
15

Бывший нападающий «Спартака», а ныне руководитель селекционной службы «Краснодара» поделился мнением о возможных перспективах форварда «быков» Федора Смолова в случае перехода игрока в «Зенит».

– За год Артем Дзюба забил восемь мячей, Александр Кокорин – 20, Федор Смолов – 25 (прим. – во всех турнирах в 2017 году). Нобель Арустамян сообщил, что Смолов перейдет в «Зенит» в обмен на деньги и Дзюбу. Подойдет ли Федор «Зениту»? Не пострадает ли от такого перехода Кокорин?

– Я бы не называл одноплановыми форвардами Кокорина и Смолова вообще. Для меня это абсолютно разные футболисты. Я не помню такого, чтобы Манчини играл в одного явного столба, как Дзюба. В игру с двумя нападающими Смолов теоретически вписался бы в «Зените». Футбол – игра, в которой можно действовать на сильных или слабых сторонах того или иного футболиста. Впрочем, насколько сейчас этот обмен реален, мне сложно сказать.

– Если рассматривать позицию центрального нападающего, кто на ней может дать команде больше: Смолов или Кокорин? Кто из них лучше в подыгрыше?

– Наверное, Кокорин более универсальный, разнообразный игрок. Он может действовать с фланга и в центре, на острие. Смолов более полезен на острие – его умение забить, пробить важно. Он обладает хорошим ударом и, безусловно, скоростью.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Бузникин Максим Смолов Федор
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1514194604
Макс говорит в такой тональности, будто Фёдора уже продали.
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серега кашин
1514194654
и будет играть по праздникам
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ROSTOV SUPER
1514194857
А нужен ли Краснодару тот высокооплачиваемый " явный столб " ?
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VVM1964
1514194971
" Бузникин считает, что Смолов впишется в игру «Зенита» " - я бы написал так - вписался БЫ , по тому как переход " вилами на воде писан ".
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razory
1514195633
а я думаю что Смолов перейдёт в ЗЕНИТ
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ARTHUR19
1514197424
Несколько лет назад не поверил бы что Смолов окажется в Зените потому что будет забивающим форвардом, а Кокорин будет забивать в принципе
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retiremen
1514197969
Нет ничего не возможного. Цена перехода в российский клуб известна давно и составляет 15 млн. д. стоимость игрока + 30 млн. д отступные итого 45 мильёнов бакинских. Пожалуйста берите.
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maygli
1514208478
Приход Заболотного - крест на Дзюбе. Приход Смолова - крест на Заболотном?
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игрок68
1514215795
интересно было бы посмотреть
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