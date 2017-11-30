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  • Ригони извинился перед Дмитрием Комбаровым за сломанное ребро при столкновении с ним

Ригони извинился перед Дмитрием Комбаровым за сломанное ребро при столкновении с ним

30 ноября 2017, 18:13
17

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони принес извинения защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову за эпизод со столкновением в матче команд в 18-м туре РФПЛ. Игрок красно-белых в борьбе с аргентинцем за верховой мяч сломал ребро.

«Первое и самое главное, что я хочу сказать, – это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение. Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику. Второе: я бы никогда не подумал, что смогу нанести человеку такую тяжелую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод.

В первые секунды не представлял, что падение защитника «Спартака» вызовет такие серьезные последствия. Поверьте, мне искренне жаль! Я пока сложно понимаю новости на русском и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Еще раз подчеркну – я не хотел нанести ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит. Еще раз – прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения», — сказал Ригони.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Комбаров Дмитрий Ригони Эмилиано
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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батог
1512055256
Он,что после стычки с поля сразу свалил и не видел медицинского кара когда увозили Комбарова? Какие то гнилые аргентинцы попались!
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DOCTOR PENALTY
1512055984
Дима, скорейшего выздоровления. Остальное.......без комментариев.
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slavа0508
1512056671
Извинился уже не плохо,,,,,
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OldenVad
1512062401
Принято!
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oyabun
1512065863
Лучше поздно, чем никогда.
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ramos6548
1512065936
Молодец что извинился, Дима, убежден, это оценит.
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38 попугаев
1512066108
Ну хоть кто то из аргентинцев повел себя по мужски!
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Kotofey75
1512067617
Ну да.. Тебя берегли всячески, ничего тебе не говорили...
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Symbol
1512074126
Еще бы судья "газпром-мешок" извинился, что не разобрал эпизод, который тянул на 2ю желтую...Хотя о чем я, он в этот вечер был очевидно на одной стороне.
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Сибирь за Спартак
1512111909
Лично я умышленного фола не заметил, была борьба, может быть слишком эмоциональная. Футбол не балет.
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