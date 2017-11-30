Ригони извинился перед Дмитрием Комбаровым за сломанное ребро при столкновении с ним

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони принес извинения защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову за эпизод со столкновением в матче команд в 18-м туре РФПЛ. Игрок красно-белых в борьбе с аргентинцем за верховой мяч сломал ребро.

«Первое и самое главное, что я хочу сказать, – это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение. Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику. Второе: я бы никогда не подумал, что смогу нанести человеку такую тяжелую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод.

В первые секунды не представлял, что падение защитника «Спартака» вызовет такие серьезные последствия. Поверьте, мне искренне жаль! Я пока сложно понимаю новости на русском и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Еще раз подчеркну – я не хотел нанести ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит. Еще раз – прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения», — сказал Ригони.