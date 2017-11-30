Коноплянка: «Большое разочарование, что не попали на ЧМ-2018»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка заявил, что хотел попасть на чемпионат мира-2018, который пройдет в России, вне зависимости от политической обстановки.

«Конечно, хотели туда попасть. Но не очень хочется возвращаться уже к этой теме. Когда ехал в сборную играть со Словакией, то был без настроения, никому не давал интервью, потому что жил еще тем днем, когда играли против Хорватии.

Лично я был очень мотивирован. И думаю, что аналогично все партнеры по сборной. Поэтому это было большое разочарование, и не хочется опять к этому возвращаться.

Скажу, что команда очень хотела попасть на чемпионат мира, а там бы уже разбирались, играли бы или не играли в России», – сказал Коноплянка «Футбол24» .

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2018 через стыковые матчи.