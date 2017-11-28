Кавазашвили уверен, что «Спартак» не сможет защитить чемпионский титул

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился комментарием о вчерашней победе красно-белых над «Зенитом» (3:1) в 18-м туре РФПЛ, а также заявил, что подопечные Массимо Карреры не смогут защитить чемпионский титул, завоеванный в прошлом сезоне.

«Судейство было великолепным в матче. Для Манчини проигрыш в день рождения – это удар, он не ожидал, что команда проиграет. Зенитовцы иногда превосходили москвичей по контролю мяча на футбольном поле. У питерской команды отличный набор футболистов, особенно в центральной зоне на позиции полузащитников. Они молодцы, играют хорошо. Могли забить, если бы до конца стиля придерживались. «Спартак» должен был отыграться за то, что он получил пять мячей в ворота в Санкт-Петербурге. Это был раздражитель. Команда смогла использовать всю свою мощь, которая у них имеется, – двойка центральных нападающих Зе Луиш и Квинси Промес.

Зе Луиш – это находка. Считаю, что в нашем чемпионате нет такого центрального нападающего. Нашим футболистам нужно учиться. Артему Дзюбе, который все меньше играет на подобной позиции в Зените», надо прибавлять в скорости и в движении. Тогда он вернет свою былую форму, когда именно он был лучшим российским центральным нападающим.

Спартаковская полузащита сыграла неплохо. Может, Глушаков немного сбавил на позиции «дирижер» команды. Ему приходилось применять недозволенные приемы для того, чтобы компенсировать осечки, которые он допускал. Хочу поблагодарить вратарей, они показали достаточно красивую игру. Селихову пришлось хорошенько потрудиться, пропущенный гол – это не его вина.

Честно скажу, «Спартак» не сумеет стать чемпионом. Я чувствую по игре, они уже начинают немного выдыхаться к концу второго тайма, надежда только на великолепных нападающих.

Пашалич – талантливый парень, но не россиянин. Мы рады, что он есть. Когда Пашалич будет больше появляться на поле, станет очень хорошим полузащитником. Гол великолепный забил, не ударил по мячу, а подсек его и через Лодыгина перебросил. Поставил точку в матче среди двух столиц России», – сказал Кавазашвили.

После 18-ти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка и отставая от «Локомотива» на шесть баллов. «Спартак» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 31 очко.