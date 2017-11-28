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Глушаков – Комбарову: «Выздоравливай! Брат, мы с тобой!»

28 ноября 2017, 14:37
11

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поддержал защитника команды Дмитрия Комбарова, пожелав ему выздоровления.

Напомним, Комбаров получил травму в столкновении с хавбеком «Зенита» Эмилиано Ригони в матче 18-го тура РФПЛ. У игрока диагностирован перелом девятого ребра. Ранее руководитель медицинского штаба московского клуба Михаил Вартапетов сообщил, что на восстановление защитнику понадобится около месяца.

Таким образом Комбаров не поможет спартаковцам в оставшихся встречах РФПЛ против тульского «Арсенала» и ЦСКА, а также в поединке заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Выздоравливай! Брат, мы с тобой!» – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (11)
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alexivanof197
1511870032
мы все желаем скорейшего выздоровления Дмитрию
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zigbert
1511870830
Комбаров сыграл один из лучших матчей в сезоне.Поправляйся Дима.
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Диктор
1511874827
Димка эх покалечили тебя это голубизна.Выздоравливай побыстрее,ты очень нужен Спартаку.
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a_who
1511882367
Здоровья Дима !
Ответить
OfaZavr
1511883463
Сейчас перед такими важными матчами очень не хватать будет Дмитрия. Здоровья и скорейшего возвращения!
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makson_klim
1511897020
с Ливерпулем будет не хватать.Главное что бы поправился поскорее
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