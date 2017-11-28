Глушаков – Комбарову: «Выздоравливай! Брат, мы с тобой!»

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поддержал защитника команды Дмитрия Комбарова, пожелав ему выздоровления.

Напомним, Комбаров получил травму в столкновении с хавбеком «Зенита» Эмилиано Ригони в матче 18-го тура РФПЛ. У игрока диагностирован перелом девятого ребра. Ранее руководитель медицинского штаба московского клуба Михаил Вартапетов сообщил, что на восстановление защитнику понадобится около месяца.

Таким образом Комбаров не поможет спартаковцам в оставшихся встречах РФПЛ против тульского «Арсенала» и ЦСКА, а также в поединке заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Выздоравливай! Брат, мы с тобой!» – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.