Шершун: «Все смеются над серией Акинфеева в Лиге чемпионов, но пусть посчитают, сколько раз он спасал ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун заявил, что сэйвы голкипера армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов гораздо важнее его антирекорда по количеству пропущенных мячей.

Страж ворот красно-синих не мог сохранить свои ворота на замке в течение 43-х матчей подряд в основной сетке турнира. Прервать эту серию ему удалось в домашнем поединке пятого тура с «Бенфикой» (2:0).

«Все над этим смеются, а вот я не понимаю. Пусть посчитают, сколько он сыграл матчей в Лиге чемпионов, сколько сэйвов сделал. Он против всех топ-команд сыграл. Ни один вратарь, кроме Шовковского, из бывших стран СССР такого результата не показал.

Акинфеев еще молодой, как для вратаря, ему еще играть и играть. Посмотрим, сколько он еще сухих матчей на ноль проведет, тогда и подобьем статистику», – цитирует Шершуна «Команда №1».