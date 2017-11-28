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  • Шершун: «Все смеются над серией Акинфеева в Лиге чемпионов, но пусть посчитают, сколько раз он спасал ЦСКА»

Шершун: «Все смеются над серией Акинфеева в Лиге чемпионов, но пусть посчитают, сколько раз он спасал ЦСКА»

28 ноября 2017, 13:24
9

Бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун заявил, что сэйвы голкипера армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов гораздо важнее его антирекорда по количеству пропущенных мячей.

Страж ворот красно-синих не мог сохранить свои ворота на замке в течение 43-х матчей подряд в основной сетке турнира. Прервать эту серию ему удалось в домашнем поединке пятого тура с «Бенфикой» (2:0).

«Все над этим смеются, а вот я не понимаю. Пусть посчитают, сколько он сыграл матчей в Лиге чемпионов, сколько сэйвов сделал. Он против всех топ-команд сыграл. Ни один вратарь, кроме Шовковского, из бывших стран СССР такого результата не показал.

Акинфеев еще молодой, как для вратаря, ему еще играть и играть. Посмотрим, сколько он еще сухих матчей на ноль проведет, тогда и подобьем статистику», – цитирует Шершуна «Команда №1».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Акинфеев Игорь Шершун Богдан
Комментарии (9)
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SunRomeS
1511865438
Да сколько можно то? Уже проехали эту тему. А бомбардир еще год будет "новости" выкладывать? Где вы их только откапываете?
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Хакасия
1511865451
Абсолютно согласен
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Dominator777
1511868743
В России Игорь лучший и пока без вариантов.
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cska-62
1511874049
Самое забавное в том, что в двух последних "сухарях" (включая матч с "Бенфикой") Игорю Акинфееву ни разу не пришлось спасать ворота ЦСКА от неминуемого гола. Защита сыграла надёжно. Да, он, как обычно, читал игру, брал летящие в его ворота мячи и смело и грамотно играл на выходах. А вот спасать ворота ни разу не пришлось, исполняя роль ЧУДОТВОРЦА! Тому же Джанаеву, Селихову и Лодыгину в последнем туре РФПЛ пришлось блеснуть мастерством, а Игорю нет. И Слава Богу! Ему пришлось до этого столько брать "мёртвых мячей" в той же Лиге Чемпионов, что ему позавидует почти любой вратарь мира! И это ясно всем, кроме, конечно, злопыхателей, уткнувшихся своими тупыми рылами в формальную статистику пропущенных армейцами прежде мячей...
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Стаz
1511874827
Кто лучший из вратарей в России последние 10 лет? На это ответили многочисленные тренеры сборной: Голландцы, Итальянцы, Русские, все они без вопросов ставили Акинфеева в основу.
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Чикомас
1511876995
Не все смеются. Только дураки. Нормальные люди понимают, что он при всех своих ошибках (а без ошибок не играет никто) лучший и самый стабильный вратарь страны. Да, он не Яшин. Не Буфон.. Но на данный момент он №1 в России.
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gennadiy
1511882668
Дурака только и смеються,на то они и дураки и дебилы...
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neofizer
1511884767
нездоровый их смех.
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Obi Wan
1511889452
Глупцы смеются...
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