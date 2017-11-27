Каррера: «Зенит» доминировал всю игру? «Спартак» забил больше голов»

Главный тренер «Спартака» Массимо Карерра дал интервью после победы над «Зенитом» (3:1) в 18-м туре РФПЛ.

«Конечно, когда играют такие команды, эмоции превалируют над всем остальным.

Манчини сказал, что они доминировали всю игру? Мы сыграли в свою игру, но мы воспользовались своими моментами и оказалось, что забили больше «Зенита».

Самоотдачей доволен, боролись полностью даже в меньшинстве. По Дмитрию Комбарову пока ничего конкретно сказать не могу.

Матч с «Марибором» (1:1 в Лиге чемпионов, пропустили в концовке – прим. «Бомбардира») напомнил нам, что матч заканчивается свистком судьи, а не тогда, когда мы захотим», – сказал итальянец.

По итогам встречи красно-белые вышли на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.