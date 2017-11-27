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  • Каррера: «Зенит» доминировал всю игру? «Спартак» забил больше голов»

Каррера: «Зенит» доминировал всю игру? «Спартак» забил больше голов»

27 ноября 2017, 21:47
31

Главный тренер «Спартака» Массимо Карерра дал интервью после победы над «Зенитом» (3:1) в 18-м туре РФПЛ.

«Конечно, когда играют такие команды, эмоции превалируют над всем остальным.

Манчини сказал, что они доминировали всю игру? Мы сыграли в свою игру, но мы воспользовались своими моментами и оказалось, что забили больше «Зенита».

Самоотдачей доволен, боролись полностью даже в меньшинстве. По Дмитрию Комбарову пока ничего конкретно сказать не могу.

Матч с «Марибором» (1:1 в Лиге чемпионов, пропустили в концовке – прим. «Бомбардира») напомнил нам, что матч заканчивается свистком судьи, а не тогда, когда мы захотим», – сказал итальянец.

По итогам встречи красно-белые вышли на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Каррера Массимо
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Кинстифа
1511808610
Спасибо Массимо
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батог
1511808841
Спартак сегодня сыграл классно!!! Понравилась игра в обороне, да и вообще игра! Даже Пашалич попал по мячу! Спасибо Массимо!!!!!!!!!!
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a-rakhmatov
1511808991
Запоздалый свисток судьи сыграл на руку Спартачам, а не Зене...
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Ден 781
1511809113
Второй гол Спартака чего только стоит. Это топ
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hellkid
1511809135
сделали правильные выводы, молодцы
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oyabun
1511809162
Спасибо Массимо что так хорошо подготовил команду к игре. И Пашалича на поле, как оказалось, выпустил очень удачно )
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Каратель помойников
1511809185
зина может только доминировать в ....да нигде не может,только канючить и ныть
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батог
1511809320
А ведь кто-то из зенитовских, в мае месяце говорил, что 13 очков разрыва Спартак не осилит!!!! Осталось хрен да маленько!!!!
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SPACE TRUCKIN
1511809506
я горжусь ,что я спартач! команда выложилась сегодня полностью, билась в меньшинстве - брависсимо,СПАРТАК!!!
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slavа0508
1511809596
Что то Орлов сегодня замолчал????Парни не знаете что с ним?????не язык ли прикусил????
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