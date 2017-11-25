Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. «Тосно» вырвал победу над «Арсеналом», Марков сделал хет-трик

РФПЛ. «Тосно» вырвал победу над «Арсеналом», Марков сделал хет-трик

25 ноября 2017, 18:22
8

В матче 18-го тура РФПЛ «Тосно» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» – 3:2. Хет-трик в составе хозяев оформил вышедший на замену Евгений Марков.

Данная победа позволила клубу из Ленинградской области набрать 20 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице. «Арсенал» – восьмой.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Арсенал (Тула) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Чаушич, 28; 1:1 – Марков, 61; 1:2 – Ткачев, 76; 2:2 – Марков, 79; 3:2 – Марков, 81.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Быстров (Палиенко, 46 – Шахов, 90+1), Галиулин, Мирзов, Казаев (Марков, 57), Карницкий, Полетанович, Заболотный.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев (Расич, 86), Бурчану, Чаушич (Берхамов, 78), Шевченко (Кангва, 73), Джорджевич.

Предупреждения: нет – Григалава, 68.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно Арсенал
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OfaZavr
1511623792
неожиданно, молодцы. думал скучная игра будет 0:0 или 1:0 в чью-нибудь пользу.
Ответить
3a zenit
1511624057
молодцы,Марков шмель просто.Смотрел сегодня товарняк Индонезия-Гайана и финал азиатской лиги чемпионов(японцы выиграли)...у нас не всё так плохо скажу я вам).мож кто не знал сайт livetv весь футбол мира(это не реклама,а делюсь важной инфой).Хотелось бы чтоб Арсенал и Уфа играли в ЛЕ,набирались опыта,команды очень не плохие.
Ответить
Taps
1511626745
Лосики бодают всех !
Ответить
andreyterex
1511631368
Тосно с победой! Молодцы!!!
Ответить
ZENIT-59
1511632876
Поздравляю тосненцев с ВОЛЕВОЙ и ЗАСЛУЖЕННОЙ победой!Да ещё после разгрома от Зенита.Собрались на матч и победили! Парфёнов хорошо подготовил команду после ощутимого поражения.Отличная работа!
Ответить
paracetamol
1511633343
Вот чё Зенит с Дзюбой мудохается, когда в Тосно свой воспитанник, лучший бомбардир лиги Марков?
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+