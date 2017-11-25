РФПЛ. «Тосно» вырвал победу над «Арсеналом», Марков сделал хет-трик

В матче 18-го тура РФПЛ «Тосно» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» – 3:2. Хет-трик в составе хозяев оформил вышедший на замену Евгений Марков.

Данная победа позволила клубу из Ленинградской области набрать 20 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице. «Арсенал» – восьмой.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Арсенал (Тула) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Чаушич, 28; 1:1 – Марков, 61; 1:2 – Ткачев, 76; 2:2 – Марков, 79; 3:2 – Марков, 81.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Быстров (Палиенко, 46 – Шахов, 90+1), Галиулин, Мирзов, Казаев (Марков, 57), Карницкий, Полетанович, Заболотный.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев (Расич, 86), Бурчану, Чаушич (Берхамов, 78), Шевченко (Кангва, 73), Джорджевич.

Предупреждения: нет – Григалава, 68.

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