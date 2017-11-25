Каррера: «Зенит» силен, но «Спартак» сделает все для перезагрузки этого чемпионата»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» подчеркнул, что красно-белые готовы ко встрече с петербургской командой и сделают все возможное, чтобы перезагрузить текущий чемпионат России.

На данный момент отставание спартаковцев от сине-бело-голубых, идущих на втором месте в турнирной таблице, составляет пять очков. От лидера «Локомотива» – восемь.

«Мы готовы к «Зениту». Соперник силен, но мы сделаем все, чтобы перезагрузить этот чемпионат.

Как со здоровьем у Глушакова? Капитан себя чувствует хорошо. Он не играл с первым минут с «Марибором», потому что получил ушиб в Краснодаре, мы решили его поберечь», – сказал Каррера.

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.