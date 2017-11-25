Черчесов: «Пригласи я Идову в сборную России, вы бы спросили: «А зачем он нужен?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, по каким причинам он не стал вызывать в национальную команду нигерийского защитника «Амкара» Брайна Идову, который имеет российский паспорт. Отметим, недавно 25-летний футболист провел первый матч за Нигерию, выйдя на поле в товарищеском поединке против Аргентины (4:2), и отметился забитым мячом.

– Идову дебютировал за сборную Нигерии и забил Аргентине. Поскольку это был товарищеский матч, еще есть возможность его заявить в сборную России? В отличие от Марио Фернандеса он свободно говорит по-русски.

– Знаю, что у Идову хороший русский. Я работал с ним в «Амкаре». Тут совершенно простая ситуация: если бы я его пригласил в сборную России, вы бы первыми спросили: «А зачем он нужен?» Так что я хотел бы говорить только о тех, кто уже в сборной.

Идову является уроженцем Санкт-Петербурга. Его отец – нигериец, мать наполовину нигерийка, наполовину русская. В 2010 году перебрался из «Зенита» в «Амкар», за который и выступает по сей день.