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  • Черчесов: «Пригласи я Идову в сборную России, вы бы спросили: «А зачем он нужен?»

Черчесов: «Пригласи я Идову в сборную России, вы бы спросили: «А зачем он нужен?»

25 ноября 2017, 12:50
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, по каким причинам он не стал вызывать в национальную команду нигерийского защитника «Амкара» Брайна Идову, который имеет российский паспорт. Отметим, недавно 25-летний футболист провел первый матч за Нигерию, выйдя на поле в товарищеском поединке против Аргентины (4:2), и отметился забитым мячом.

– Идову дебютировал за сборную Нигерии и забил Аргентине. Поскольку это был товарищеский матч, еще есть возможность его заявить в сборную России? В отличие от Марио Фернандеса он свободно говорит по-русски.

– Знаю, что у Идову хороший русский. Я работал с ним в «Амкаре». Тут совершенно простая ситуация: если бы я его пригласил в сборную России, вы бы первыми спросили: «А зачем он нужен?» Так что я хотел бы говорить только о тех, кто уже в сборной.

Идову является уроженцем Санкт-Петербурга. Его отец – нигериец, мать наполовину нигерийка, наполовину русская. В 2010 году перебрался из «Зенита» в «Амкар», за который и выступает по сей день.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Амкар-Пермь Нигерия Идову Брайан Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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Sergil
1511603884
Ну а зачем нам тогда нужны Габулов с Васиным?
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sochi-2013
1511604791
Задал бы он себе вопрос: Нужен ли я сборной?
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Gullit 76
1511605343
У Идову не "хороший русский",а просто это его родной язык.
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DOCTOR PENALTY
1511605673
Стрёмно гогворишь, Саламыч. Если нужен игрок - бери, ты же главный в сборной. Если спрашивают зачем - объясни, сборная не частная лавка.
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Tostao
1511608742
Ну канеШна Васин и Кутепов лучше! )))
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prezent2017
1511608944
А я и спрашиваю: Аазачем он нужен?
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за ЦСКА с 1980г
1511610564
Если бы он вышел и забил гол аргентине я бы не спросил-я бы поблагодарил..Не понимаю я черчеса.
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cska-62
1511611421
Идову - игрок очень хорошего уровня. Нужен он сборной или нет, вопрос непростой. Но он в любом случае не Месси и не Куман, чтобы бороться за него и специально заигрывать за сборную...
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арейская
1511620514
Спросили бы мы, не спросили, можно подумать что он прислушивается к мнению болельщиков, если даже мнение экспертов игнорирует...
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OfaZavr
1511623289
ну а сейчас все будут спрашивать почему он не в сборной))
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