Игрок «Зенита-2» Карпов: «Спартак-2» думает, что мы сравняли счет с нарушением фэйр-плей? Это их проблемы»

Защитник санкт-петербургского «Зенита-2» Максим Карпов дал комментарий после матча 25 тура ФНЛ против московского «Спартака-2» (1:1). Игрок не обращает внимания на критику в адрес сине-бело-голубых за нарушение фэйр-плей.

– После матча Денис Давыдов сказал, что они не согласны с тем, что вы не вынесли мяч, не проявили фэйр-плей.

– Это их проблемы.

– Как вы видели этот эпизод?

– Это их проблемы. Играют две команды, у которых давнее противостояние. Оба коллектива хотят победить. Мы решили так, потому что перед этим судья не назначил стопроцентный пенальти в ворота «Спартака».

– Послематчевая потасовка случилась из-за этого эпизода?

– Это уже наше личное дело.