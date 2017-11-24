Тренер «Спартака-2»: «Я возмущен действиями игроков «Зенита-2» в матче ФНЛ»

Главный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько подвел итог ничьей с «Зенитом-2» (1:1) в матче 25-го тура ФНЛ.

«Прежде всего я возмущен действиями команды соперника. Есть негласные правила, когда лежит игрок и ему требуется помощь, надо отдать мяч. Гол был забит на последних минутах. Это не служит оправданием того, что мы сыграли вничью, потому что мы не реализовали огромного количества моментов.

За последние пять игр мы не создали столько моментов, сколько сегодня. Футбол не прощает такого безалаберного отношения. Надеюсь, это послужит уроком для наших молодых футболистов, и они что-то вынесут для себя из этого трагического для меня матча», — сказал специалист.

Красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице первенства.