Нигматуллин: «У «Спартака» больше шансов выйти в плей-офф ЛЧ, чем у ЦСКА»

Бывший вратарь «Спартака» и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах российских команд в Лиге чемпионов.

«Шансов больше у «Спартака», ведь ему не нужно оборачиваться на вторую игру в группе. ЦСКА нужен очень маловероятный результат в матче, в котором он не принимает участия. Если кто-то и выйдет из группы, то это будет «Спартак», — сказал Нигматуллин.

ЦСКА для выхода в плей-офф ЛЧ должен набрать в игре с «Манчестер Юнайтед» больше очков, чем это сделает «Базель» в игре с «Бенфикой». «Спартак» для выхода из группы должен будет обыграть «Ливерпуль».

На данный момент ЦСКА идет в группе А на третьем месте, набрав девять очков. Столько же — у «Базеля», который находится на второй строчке. Первое место занимает «МЮ» с 12-ю очками.

«Спартак» в группе Е занимает третью строчку с шестью очками. На второй строчке — «Севилья» с восемью очками. Первое место занимает «Ливерпуль», набрав девять очков.