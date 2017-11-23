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  • Нигматуллин: «У «Спартака» больше шансов выйти в плей-офф ЛЧ, чем у ЦСКА»

Нигматуллин: «У «Спартака» больше шансов выйти в плей-офф ЛЧ, чем у ЦСКА»

23 ноября 2017, 19:53
11

Бывший вратарь «Спартака» и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах российских команд в Лиге чемпионов.

«Шансов больше у «Спартака», ведь ему не нужно оборачиваться на вторую игру в группе. ЦСКА нужен очень маловероятный результат в матче, в котором он не принимает участия. Если кто-то и выйдет из группы, то это будет «Спартак», — сказал Нигматуллин.

ЦСКА для выхода в плей-офф ЛЧ должен набрать в игре с «Манчестер Юнайтед» больше очков, чем это сделает «Базель» в игре с «Бенфикой». «Спартак» для выхода из группы должен будет обыграть «Ливерпуль».

На данный момент ЦСКА идет в группе А на третьем месте, набрав девять очков. Столько же — у «Базеля», который находится на второй строчке. Первое место занимает «МЮ» с 12-ю очками.

«Спартак» в группе Е занимает третью строчку с шестью очками. На второй строчке — «Севилья» с восемью очками. Первое место занимает «Ливерпуль», набрав девять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Спартак ЦСКА Нигматуллин Руслан
Комментарии (11)
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каа
1511456801
Чушь...Руслан вроде человек недалекий, но несет чушь...Во первых, нужно понимать разницу между гипер мотивированным Ливерпулем и абсолютно немотивированным МЮ.. Во вторых, Спартаку нужна лишь победа ... ЦСКА может устроить и ничья (с учетом мотивированной Бенфики - не ударить лицом в грязь дома...) Желаю обоим клубам лучшего расклада... буду рад успеху любого из клубов...В "Европе" все клубы РФПЛ наши, вне зависимости от "внутренних" предпочтений...
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swot1205
1511457157
в кой то веки наша команда набрала 9 очков, но это мля, не гарантия плей офф(((((((((((
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serenz
1511457257
Не разделяю точку зрения Руслана, а даже имею противоположное мнение...
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raritet
1511457832
весь бомбардир в противоречии : одни видят как Цска вышел из группы, другие Спартак.
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Сержтир
1511459321
Может хватит выдавать желаемое за действительное.
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кошмарик
1511462258
руслик жжот.. видать на дискотеке лишка таблеток заглотил..
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77SAM
1511503425
Обе команды выйдут из своих групп в Лигу Европы.
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neofizer
1511541744
неудачный трек..
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