Витория: «У «Бенфики» случаются неудачные матчи, но мы не считаем себя худшими в мире»

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория не стал искать крайних после поражения от ЦСКА в Москве. Он отметил, что даже такой результат не способен разочаровать его футболистов.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Бенфика» завершился со счетом 2:0. После этого результата португальцы полностью лишились шансов на попадание в плей-офф евротурниров будущей весной.

– Пять матчей – пять поражений, один забитый гол, 12 пропущенных. Что с «Бенфикой»?

– Это нетипичная для «Бенфики» серия. Плохо начали эту компанию и плохо кончили. Не сказал бы, что хоть в одном матче – кроме встречи с «Базелем» – мы серьезно уступали по игре. Обычно силы достаточно равны. Но соперники удачно пользовались любой нашей ошибкой. Да, были в истории «Бенфики» сезоны и удачнее, но мы продолжаем верить в свои силы.

– Кто ответственен за поражение от ЦСКА?

– Не хочу искать виноватых. Разумеется, игра сразу пошла не так, как хотелось. Все началось еще в Лиссабоне: там мы должны были побеждать. С тех пор все и пошло наперекосяк. Но нам необходимо побеждать и не только в Лиге чемпионов. Это важнейший, но не единственный наш турнир.

– Каково психологическое состояние игроков?

– Конечно, они грустят. Но мы не разочаровались в себе. Игроки знают, что они по-прежнему сильны. У «Бенфики» случаются неудачные матчи, но мы не считаем себя худшими в мире. Дня два-три у команды будет не лучшее настроение, но надо двигаться дальше.