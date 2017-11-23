Тренер «Селтика» гордится своими игроками после разгрома от «ПСЖ»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс назвал обидным результат встречи с «ПСЖ», в которой его команда пропустила семь мячей.

«Очень обидный результат. Мы пропустили семь голов от «ПСЖ» и были очень разочарованы после встречи. Но нужно восхищаться их качеством игры.

Я горжусь самоотдачей моих игроков, но разочарован голами, которые мы пропустили. Теперь все решится в последнем матче, в котором мы попытаемся пробиться в Лигу Европы», – заявил Роджерс.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Селтик» завершился со счетом 7:1.