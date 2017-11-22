Вернблум и Витиньо сыграют в атаке ЦСКА в матче против «Бенфики»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Бенфики» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо.

«Бенфика»: Варела, Луизао, Фейса, Аугусто, Жонас, Сальвио, Элизеу, Пицци, Жардел, Алмейда, Гонсалвеш.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!