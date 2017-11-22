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  • Марио Фернандес: «С «Бенфикой» будем бороться, драться и проливать кровь»

Марио Фернандес: «С «Бенфикой» будем бороться, драться и проливать кровь»

22 ноября 2017, 12:40
6

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Напомним, встреча состоится сегодня в Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

– В составе у ЦСКА сейчас настоящий сплав молодости и опыта. Жамалетдинов забил как раз «Бенфике», Кучаев огорчил «Манчестер Юнайтед». По твоим ощущениям, насколько хорошо справляются ребята?

– Наша молодежь здорово нам помогает. Их вклад в общее дело велик, они прогрессируют. Все, кто следит за тренировочным процессом, видят, что они очень качественно и объемно тренируются. После того, как основная часть занятия заканчивается, ребята остаются на поле и под руководством тренера работают дополнительно. Все наши молодые игроки – отличные футболисты. И в будущем они, я уверен, подарят много радости ЦСКА и всей стране.

– Шишек при этом ведь тоже нужно набить. Порой случаются ранние удаления за вторую желтую, как было с Хосоновым и тем же Кучаевым. Но бросается в глаза, что команда всегда поддерживает ребят и стоит за них горой.

– Мы действительно стараемся подсказывать им, ободрять, воспитывать в них силу духа, уверенность, давать им нужный посыл. Ошибки бывают у всех, на них учатся. Удаления – неотъемлемая часть футбола. Парни удалились не потому, что хотели подвести команду, наоборот, они хотели ей помочь. У нас отличная атмосфера, всегда протягиваем друг другу руку помощи. И это должно посодействовать нам в игре с «Бенфикой».

– Ты уже сказал, что команда будет думать только о победе. Что, помимо взаимовыручки, способно решить исход матча в пользу ЦСКА?

– Мельчайшие детали, в которых мы обязаны быть лучше соперника. Предельная концентрация. Надежность сзади и вдохновение впереди. «Бенфика» точно так же, как «МЮ» и «Базель», едет в Москву побеждать. Никто не ждет, что они бросят полотенце на ринг и позволят нам играть так, как мы хотим. А мы будем бороться, драться, проливать пот и кровь. Иначе «Бенфику» не победить.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА Бенфика Фернандес Марио
Комментарии (6)
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serenz
1511345774
А может просто играть и выиграть....
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Obi Wan
1511346582
Можно обойтись кровью Бенфики...
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vladimir-7
1511347848
Правильно, нужно выигрывать у Бенфики. Удачи ЦСКА и удачи всем нашим командам и Зениту, и Локомотиву и Спартаку( ещё не всё потеряно в ЛЧ).
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polt
1511350123
"... будем бороться, драться и проливать кровь." Как вчера Спартак?
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insider_retro
1511358721
Кроме "...бороться, драться, проливать пот и кровь...", желательно, ещё вдохновенно играть, комбинировать и ставить перед соперником неразрешимые задачи!.. И как результат - добиться победы!..
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арейская
1511393765
Слава Богу до крови дело не дошло, там и так игроков раз, два и обчелся...
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