ЦСКА примет «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

В среду, 22 ноября, в Москве состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА будет принимать «Бенфику». Столичные футболисты продолжают бороться за второе место в группе L, поэтому им необходимо побеждать в этой встрече.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Бенфика». Начало в 20:00, не пропустите!

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