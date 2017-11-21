Матч «Спартак» – «Зенит» обслужит Мешков, «Рубин» с ЦСКА рассудит Иванов

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать поединки 18-го тура РФПЛ.
Центральный матч тура «Спартак» – «Зенит» доверено судить Виталию Мешкову из Дмитрова. На встрече между «Рубином» и ЦСКА будет работать ростовчанин Сергей Иванов.
«Амкар» – «Динамо»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Тосно» – «Арсенал»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Урал» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Рубин» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Ростов» – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«СКА-Хабаровск» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Спартак» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).