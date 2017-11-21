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  • Матч «Спартак» – «Зенит» обслужит Мешков, «Рубин» с ЦСКА рассудит Иванов

Матч «Спартак» – «Зенит» обслужит Мешков, «Рубин» с ЦСКА рассудит Иванов

21 ноября 2017, 18:41
7

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать поединки 18-го тура РФПЛ.

Центральный матч тура «Спартак»«Зенит» доверено судить Виталию Мешкову из Дмитрова. На встрече между «Рубином» и ЦСКА будет работать ростовчанин Сергей Иванов.

«Амкар» – «Динамо»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Тосно» – «Арсенал»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Урал» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Рубин» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Ростов» – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«СКА-Хабаровск» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Тосно Арсенал Амкар-Пермь Динамо Ахмат Уфа Урал Краснодар Рубин ЦСКА Ростов Анжи СКА-Хабаровск Локомотив Спартак Зенит
Комментарии (7)
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edw7777
1511290753
Ну Зенит точно продует. Начало уже положено в судейском корпусе.
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smersh45
1511294005
пиз.дец подобрали бригаду но нас х.й пробьёшь
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prezent2017
1511296828
Мешков - судья хитрый и наглый. Будет игру Зенита тормозить свистками, а спам разгонять.
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Князев
1511302447
Матч Спартак - Зенит Будет феерический.
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prezent2017
1511341637
Мешок Зенит засудит, но не явно, а скрыто, подленько. Его специально для таких случаев приберегают.
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ARTHUR19
1511341783
Была ведь интересная традиция приглашать на серьезные матчи иностранных судей. Тогда нельзя будет сказать, что судья свистнул неправильно в чью-то сторону. И наши рефери будут учиться правильному судейству, а то после каждого матча Зенита со Спартаком, если проигрывает Спартак начинается вой, что Зенит все купил, даже в тех матчах где Спартак ничего не показал и проиграл в 3 мяча, а в последние годы именно так и бывает. Болельщиков Спартака сидящих здесь, прошу объективно смотреть на вещи, нам тоже обидно Вам проигрывать, но проигрывали мы всегда по делу, и вы не считали что из-за нарушения Кришито Спартак проиграл матч, а так обязательно бы выиграл.
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