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  • Витиньо заявил, что подумает о переходе в один из португальских клубов, если последует предложение

Витиньо заявил, что подумает о переходе в один из португальских клубов, если последует предложение

21 ноября 2017, 16:10
10

Нападающий ЦСКА Витиньо признался, что готов рассмотреть предложения от португальских клубов, если таковые поступят. При этом бразилец отметил, что пока никто не обращался к нему официально.

«Вся информация, которая поступает из португальских СМИ, – всего лишь оценка моей игре за ЦСКА. Пока ни одного предложения я не получил. Если вдруг будет – сяду и подумаю об этом вместе с моей семьей. Но сейчас я не думаю об этом.

В Португалии во время перерыва на сборные я встретился со своими друзьями и чуть погрелся после холодной московской погоды», – сказал Витиньо.

Витиньо является игроком армейского клуба с сентября 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, записав в свой актив шесть голов и пять результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо
Комментарии (10)
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Dominator777
1511270411
Ключевые слова "если таковые поступят". Но не это важно - главное как на эти предложения посмотрит дядюшка Гинер.
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Татарин за ЦСКА
1511270634
Что Гинер скажет то и будет.Он так рано не отпускает футболистов,а это ошибка Леонорыча
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insider_retro
1511272167
Надоело Вите через переводчиков общаться...)) Стал задумываться о комфортной среде обитания... Никогда не говори - никогда... Стороны примут, если надо, приемлемое решение...
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Pablo845
1511272269
Змерз Маугли
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XaXatyn
1511279495
Хочет пусть идет . Думаю его держать сильно не будут.
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daunis
1511282516
Вы что только заголовки читаете, маркоманы?
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splint1989
1511290612
Конечно после матча со СКА задумаешься уехать туда где теплее)))))
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cska-62
1511300997
Явно после матча в Хабаровске мысли такие пришли... Это он ещё в Якутии не был, и не знает, что такое минус 40-50... :-))) "Широка страна моя родная..."
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