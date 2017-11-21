Витиньо заявил, что подумает о переходе в один из португальских клубов, если последует предложение

Нападающий ЦСКА Витиньо признался, что готов рассмотреть предложения от португальских клубов, если таковые поступят. При этом бразилец отметил, что пока никто не обращался к нему официально.

«Вся информация, которая поступает из португальских СМИ, – всего лишь оценка моей игре за ЦСКА. Пока ни одного предложения я не получил. Если вдруг будет – сяду и подумаю об этом вместе с моей семьей. Но сейчас я не думаю об этом.

В Португалии во время перерыва на сборные я встретился со своими друзьями и чуть погрелся после холодной московской погоды», – сказал Витиньо.

Витиньо является игроком армейского клуба с сентября 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, записав в свой актив шесть голов и пять результативных передач.