Виллаш-Боаш может сменить Эмери у руля «ПСЖ»

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш может сменить Унаи Эмери в «ПСЖ», сообщает Le 10 Sport.

Сообщается, что руководство парижан также рассматривает кандидатуры Леонарду Жардима («Монако»), Паулу Фонсеки («Шахтер»), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Антонио Конте («Челси»).

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» расстанется с Эмери, если он не сумеет вывести команду как минимум в полуфинал Лиги чемпионов.

После четырех туров столичный клуб уже обеспечил себе путевку в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира, одержав четыре победы. В Лиге 1 по итогам 13-ти матчей парижане лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.