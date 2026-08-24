Головин провел первый матч в своем 9-м сезоне в «Монако», с которым не выигрывал трофеев

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и провел полный матч в 1-м туре чемпионата Франции.

В гостевой встрече с «Гавром» монегаски победили со счетом 1:0.

Головин получил предупреждение на 64-й минуте. По ходу встречи он нанес 2 удара в створ и сделал 25 точных передач из 31.

Для 30-летнего россиянина это был первый матч в его 9-м сезоне в составе «Монако».

Он выступает за клуб с июля 2018 года, но пока не выиграл с ним ни одного трофея.

В 268 встречах за монегасков Головин забил 39 голов и сделал 46 ассистов.

Срок его контракта с «Монако» рассчитан до середины 2029 года.