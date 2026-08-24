Головин провел первый матч в своем 9-м сезоне в «Монако», с которым не выигрывал трофеев

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и провел полный матч в 1-м туре чемпионата Франции.
В гостевой встрече с «Гавром» монегаски победили со счетом 1:0.
Головин получил предупреждение на 64-й минуте. По ходу встречи он нанес 2 удара в створ и сделал 25 точных передач из 31.
Для 30-летнего россиянина это был первый матч в его 9-м сезоне в составе «Монако».
Он выступает за клуб с июля 2018 года, но пока не выиграл с ним ни одного трофея.
В 268 встречах за монегасков Головин забил 39 голов и сделал 46 ассистов.
Срок его контракта с «Монако» рассчитан до середины 2029 года.
Франция. Лига 1. 1 тур
Гавр - Монако - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Э. Дайер, 14.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Гавр
Монако
Рассул Ндиайе
0%
Лионель М'Паси
0%
Тимоте Пембеле
0%
Аюму Секо
0%
Фоде Дукуре
0%
Саймон Эбоног
0%
Жуниор Мванга
0%
Янис Зуауи
0%
Мбвана Саматта
0%
Венсан Сассо
0%
Амир Ричардсон
0%
Энцо Коффи
0%
Элиас Йелерт
0%
Джош Майя
0%
Kaito Mizuta
0%
Показать всех игроков
Александр Головин
0%
Лукаш Градецки
0%
Вандерсон
0%
Садибу Сане
0%
Эрик Дайер
0%
Ламин Камара
0%
Денис Закария
0%
Мамаду Кулибали
0%
Станис Идумбо Мусамбо
0%
Парис Бруннер
0%
Флавиу Назинью
0%
Мика Бирет
0%
Илан Туре
0%
Тило Керер
0%
Анис Субье
0%
O. Konate
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»