Сафонов высказался о потере очков «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост по итогам матча первого тура Лиги 1 против «Ренна».

Парижане потеряли очки, сыграв на выезде вничью со счетом 2:2.

Они уступали в два мяча до 71-й минуты, но спаслись благодаря дублю Феррана Торреса.

Сафонов провел на поле все 90 минут.

«Первая игра в Лиге 1 в этом сезоне как сигнал о том, что просто не будет.

В итоге мы заработали одно очко, но возвращение в игру с 0:2. Это на выезде дорогого стоит.

Двигаемся дальше! В пятницу «Лилль», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.