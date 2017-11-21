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  • Рейнгольд: «Есть только две команды, где Смолов может раскрыться – «Спартак» и «Зенит»

Рейнгольд: «Есть только две команды, где Смолов может раскрыться – «Спартак» и «Зенит»

21 ноября 2017, 08:58
18

Известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд считает, что руководству «Краснодара» стоит как можно скорее уволить с поста главного тренера Игоря Шалимова. По его словам, специалист не справляется со своей работой.

После 17-ти туров «Краснодар» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ. На счету команды Шалимова 27 очков, а отставание от лидирующего «Локомотива» составляет девять баллов.

─ Почему «Краснодар» не меняет главного тренера?

─ Мне не понятно. Шалимов не справляется с работой. Он провалил матч со «Спартаком», проиграв Каррере тактически. Даже ребенок это понимает, но Шалимов, похоже, нет. Сказал бы честно, что «Краснодар» выглядел намного слабее. Но вместо этого на пресс-конференции после игры он нес какую-то пургу, я ничего так и не понял. Он не смог объяснить, почему его команда проиграла.

─ Что же делать?

─ «Краснодар» ─ симпатичная команда. Но Шалимова надо попросить из команды вежливо уйти. С таким подбором игроков надо играть совсем по-другому.

─ Тем не менее, «Краснодар» шел до этого тура на третьем месте.

─ Ну и что? Зато вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов ─ первый тренер, которого Сергей Галицкий держит. Я хорошо отношусь к Игорю, он бывший спартаковец. Но надо говорить правду. Галицкий доверил ему команду, в которую вкладывает свои деньги и надеется что-то получить в ответ, но на Лиге Европы «Краснодар» в этом сезоне не заработал ничего. Это провал. Шалимов проиграл всем рядом стоящим командам ─ «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву».

─ Как же так?

─ Знаю причину. Там играют джентельмены. Слово хорошее, но в футболе надо быть мужиками.

─ Федор Смолов входит в их число?

─ Главное, что он зависим от команды. Нет форвардов, которые сами ведут игру. Даже Месси и Роналду при персональной опеке в одиночку результат не сделают. В футбол играет команда! Можно строить игру на одном футболисте, но по итогу команда все равно действует вместе. В «Спартаке» приняли Смолова, и тот пропал.

─ Стоит ли сменить команду Федору?

─ Хочу Смолову пожелать удачи в преддверии чемпионата мира. Он парень талантливый и забивающий. Но без партнеров ему тяжело. Мне бы хотелось, чтобы Смолов перешел в другую команду. Не обязательно в «Спартак». Но есть только две команды, где он бы смог по-настоящему раскрыться. «Спартак» и «Зенит».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Шалимов Игорь Рейнгольд Валерий
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1511244491
Федору нечего доказывать в Краснодаре. Всё что мог он уже там показал и доказал своей игрой. Рейнгольд прав, летом ему надо было уходить, но Галицкий не отпустил из за высоких отступных. А сейчас, даже несмотря, на то что забивает, у Смолова период стагнации. Никакого развития нет. И хорошим ничем это закончится не может.
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Dominator777
1511245936
Смолов у быков "раскрылся", а в Зените и Спартаке он не повысит свой уровень - пора уходить в крепкий Европейский клуб, постоянно играющий в ЛЧ.
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ArReal
1511247322
а в ЦСКА и В Локомотиве,где 1 форвард всю жизнь типо не сможет, это во-первых, а во-вторых он уже в Урале раскрылся...
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acer2003
1511248061
Он и в Краснодаре не плохо смотрится
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bolela_16
1511248267
А разве Смолов в Краснодаре не раскрылся? А насчет Шалимова согласен, но, повидимому, хорошего тренера не так просто найти, а менять часы на трусы Галицкий не хочет...
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Zenmaster
1511250975
Он уже давно раскрылся -- все знают его уровень !!! У быков кризис -- смена тренера не всегда помогает .
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Диктор
1511258335
В корне не согласен с Рейнгольдом ,Смолов раскроется только в Спартаке.
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Татарин за ЦСКА
1511263097
В Спартаке???Конченый Рейнгольд снова несёт ахинею,сразу видно свинское высказывание
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Татарин за ЦСКА
1511263264
Ему бы в ЦСКА или Зенит с Локомотивом. В ЦСКА сразу место в основе и точно не пропадет. Зенит может дать ему отличных партнеров и хорошие возможности играть с лучшими на данный момент футболистами в России. Локомотив который борется за Чемпионство тоже не прочь бы взять и помочь лучшему нападающему России играть в основе и развиваться.Ко всему прочему ЦСКА,Зенит и Локомотив будут играть в ЛЧ,что для Федора только огромный плюс.Спартак не даст играть Смолову в основе,там и так перебор в атаке.
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ИванЯ
1511265554
Барса и Реал)))
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