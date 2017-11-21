Рейнгольд: «Есть только две команды, где Смолов может раскрыться – «Спартак» и «Зенит»

Известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд считает, что руководству «Краснодара» стоит как можно скорее уволить с поста главного тренера Игоря Шалимова. По его словам, специалист не справляется со своей работой.

После 17-ти туров «Краснодар» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ. На счету команды Шалимова 27 очков, а отставание от лидирующего «Локомотива» составляет девять баллов.

─ Почему «Краснодар» не меняет главного тренера?

─ Мне не понятно. Шалимов не справляется с работой. Он провалил матч со «Спартаком», проиграв Каррере тактически. Даже ребенок это понимает, но Шалимов, похоже, нет. Сказал бы честно, что «Краснодар» выглядел намного слабее. Но вместо этого на пресс-конференции после игры он нес какую-то пургу, я ничего так и не понял. Он не смог объяснить, почему его команда проиграла.

─ Что же делать?

─ «Краснодар» ─ симпатичная команда. Но Шалимова надо попросить из команды вежливо уйти. С таким подбором игроков надо играть совсем по-другому.

─ Тем не менее, «Краснодар» шел до этого тура на третьем месте.

─ Ну и что? Зато вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов ─ первый тренер, которого Сергей Галицкий держит. Я хорошо отношусь к Игорю, он бывший спартаковец. Но надо говорить правду. Галицкий доверил ему команду, в которую вкладывает свои деньги и надеется что-то получить в ответ, но на Лиге Европы «Краснодар» в этом сезоне не заработал ничего. Это провал. Шалимов проиграл всем рядом стоящим командам ─ «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву».

─ Как же так?

─ Знаю причину. Там играют джентельмены. Слово хорошее, но в футболе надо быть мужиками.

─ Федор Смолов входит в их число?

─ Главное, что он зависим от команды. Нет форвардов, которые сами ведут игру. Даже Месси и Роналду при персональной опеке в одиночку результат не сделают. В футбол играет команда! Можно строить игру на одном футболисте, но по итогу команда все равно действует вместе. В «Спартаке» приняли Смолова, и тот пропал.

─ Стоит ли сменить команду Федору?

─ Хочу Смолову пожелать удачи в преддверии чемпионата мира. Он парень талантливый и забивающий. Но без партнеров ему тяжело. Мне бы хотелось, чтобы Смолов перешел в другую команду. Не обязательно в «Спартак». Но есть только две команды, где он бы смог по-настоящему раскрыться. «Спартак» и «Зенит».