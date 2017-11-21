Рахимов : «Спартак» без проблем заменит травмированных Джикию и Ещенко»

Российский тренер Рашид Рахимов не торопится говорить о пике формы «Спартака» после победы над «Краснодаром» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. По его словам, он не увидел в этом матче великолепной игры с тотальным преимуществом столичных футболистов.

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 1:4. Красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь балов. «Горожане» идут на пятом месте с 27-ю очками.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» пройдет во вторник в Москве. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

– Результат игры с «Краснодаром» говорит о том, что «Спартак» находится на пике формы?

– Я так не считаю. Команда, безусловно, провела неплохую встречу. Но говорить о том, что «Спартак» владел преимуществом, не стоит. Были забиты два хороших мяча в первом тайме, после этого можно было играть по счету. Однако во втором тайме у «Краснодара» было территориальное преимущество, и красно-белые ловили «быков» на контратаках. Другой вопрос: как команда будет играть, когда надо преодолевать оборону в случае, если счет явно не устраивает. Конечно, результат матча позитивный, крупная победа на выезде у соперника, который тоже претендует на высокие места и в таблице является конкурентом. Однако великолепной игры с тотальным преимуществом я не увидел.

– С «Марибором» не будет играть Джикия, участие Ещенко под вопросом. Серьезные потери?

– Для такой команды, как «Спартак», потеря двух игроков оборонительного плана не должна иметь большого значения. Разумеется, надежность в обороне – это хорошо, но у красно-белых есть и другие защитники. Того же Джикию могут заменить Таски, Боккетти, Кутепов, особенно при схеме в три защитника. Ну а Ещенко возможно заменить другим фланговым игроком.

На мой взгляд, было бы хуже, если бы отсутствовали Луис Адриано, Зе Луиш, Промес или Глушаков, то есть те игроки, которые определяют атаку «Спартака». К тому же, если вы помните, в первой встрече «Спартака» с «Марибором» сильно критиковали Ещенко.

Акцент в этой игре должен быть на том, чтобы не давать пространства сопернику для контратак. И в то же время надо понимать, что придется преодолевать защитные барьеры за счет хорошего контроля мяча, комбинаций, индивидуальных действий. Вот на это стоит обращать внимание больше всего.