Таски заявил, что игрокам «Спартака» не составляет труда мотивационно перестраиваться с матчей РФПЛ на Лигу чемпионов

Защитник «Спартака» Сердар Таски накануне встречи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором» подчеркнул, что игроки красно-белых не испытывают нехватки мотивации после матчей РФПЛ.

Также немец отметил, что спартаковцам в предстоящем поединке важно сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, в первой встрече, состоявшейся в Словении, команды сыграли вничью – 1:1.

«Конечно, нам важно будет сыграть на ноль в этом матче. Нам не будет просто, но это наши намерения, оставить свои ворота в неприкосновенности. Наша задача, как защитников, сыграть максимально хорошо в обороне.

Я не играл в первой встрече, но помню, что в составе «Марибора» есть хороший нападающий с международным опытом, который постоянно напрягал наших защитников. Нам нужно быть максимально внимательными, чтобы не допустить ошибок.

Матчи Лиги чемпионов – нечто особенное, мы работаем целый год, чтобы сыграть в этом турнире. Не так сложно мотивационно перестраиваться с матчей чемпионата на Лигу чемпионов, так как именно в играх внутреннего первенства мы завоевываем право играть в Лиге чемпионов», – сказал Таски.

Матч «Спартак» – «Марибор» состоится во вторник, 20 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени.