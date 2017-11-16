Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал о подходах к работе главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого, с которым он работал в ЦСКА.

«Я считаю, Слуцкий – топ-тренер. Он добился феноменальных результатов с «Крыльями», «Москвой», с ЦСКА сколько раз становился чемпионом, постоянно в ервокубках играли. Сейчас слежу за ним по инстаграму «Халла».

Он много общается с игроками, без конца шутит. По человеку, как по профессионалу, можно судить по его работе. У Леонида Викторовича своя аппаратура, несколько мониторов, схемки, карандашики, свои тренировки. Многие, впрочем, жалуются на слишком тяжелые сборы. Но на них, например, в ЦСКА с командой работает Паулино Гранеро. Вот он устанавливал сумасшедшие нагрузки, особенно зимой.

Бегали по несколько тысяч километров, подыхали, уставали дико. А смотришь на Василия и Алексея Березуцких, Игнашевича и становится немного стыдно – они-то терпят. Понятное дело, что им сбрасывали немного. Мы тоже просили сбросить, если нет – угрожали столкнуть в бассейн. Паулино отказывался, не боялся нас. Поэтому после тренировки его в ванну с водой какую-нибудь кидали. Он кайфовал от этого, а Слуцкий смеялся», — сказал Ткачев.

В нынешнем сезоне Ткачев провел во всех турнирах 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.