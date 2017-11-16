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  • Ткачев: «На сборах с ЦСКА мы дико уставали, а потом смотрели на Березуцких и стыдно становилось — они-то терпели»

Ткачев: «На сборах с ЦСКА мы дико уставали, а потом смотрели на Березуцких и стыдно становилось — они-то терпели»

16 ноября 2017, 17:37
9

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал о подходах к работе главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого, с которым он работал в ЦСКА.

«Я считаю, Слуцкий – топ-тренер. Он добился феноменальных результатов с «Крыльями», «Москвой», с ЦСКА сколько раз становился чемпионом, постоянно в ервокубках играли. Сейчас слежу за ним по инстаграму «Халла».

Он много общается с игроками, без конца шутит. По человеку, как по профессионалу, можно судить по его работе. У Леонида Викторовича своя аппаратура, несколько мониторов, схемки, карандашики, свои тренировки. Многие, впрочем, жалуются на слишком тяжелые сборы. Но на них, например, в ЦСКА с командой работает Паулино Гранеро. Вот он устанавливал сумасшедшие нагрузки, особенно зимой.

Бегали по несколько тысяч километров, подыхали, уставали дико. А смотришь на Василия и Алексея Березуцких, Игнашевича и становится немного стыдно – они-то терпят. Понятное дело, что им сбрасывали немного. Мы тоже просили сбросить, если нет – угрожали столкнуть в бассейн. Паулино отказывался, не боялся нас. Поэтому после тренировки его в ванну с водой какую-нибудь кидали. Он кайфовал от этого, а Слуцкий смеялся», — сказал Ткачев.

В нынешнем сезоне Ткачев провел во всех турнирах 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Ткачев Сергей
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1510843370
*Спорное высказывание. ТОПов на х... не посылают.
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Soccer24
1510844374
Бегали по несколько тысяч километров - от Волги и до Енисея
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shinnik
1510848139
Теперь всем стыдно.. И смотреть на Березуцких, и в глаза им смотреть..
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AnTiNeHrEsT
1510850431
Если более молодой не выдерживает нагрузки, которые выдерживают деревянные и старый (по футбольным меркам футболист), тогда какой он наxер футболист?
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Kulimen
1510853519
Точно по несколько тысяч километров бегали?? Это как от Краснодара и до Москвы, еще и обратно.
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Полная Канистра
1510854330
Широка страна моя родная...... Есть куда бежать. Какой то лепет маленького мальчика тысячи километров схемки карандашики и главное в ванну кидали кто ни будь пробовал этот трюк кого то дома бросить в ванну
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vovan55
1510865310
а толку то, темпа английской лиги, да и др. европейских топ лиг, не выдерживают...
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Diesel133
1510912312
Бегали по несколько тысяч километров? WTF?
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