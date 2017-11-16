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Карпин: «Родриго не мог перепрыгнуть Лунева»

16 ноября 2017, 09:44
8

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил действия голкипера сборной России Андрея Лунева во встрече с Испанией, когда тот получил травму головы в столкновении с соперником.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоялся в минувший вторник. Игра закончилась со счетом 3:3.

– Как оцените эпизод, когда Родриго столкнулся с Луневым и не напомнил ли вам этот стык тот матч, когда Веллитон врезался в Габулова?

– Может быть, сходство есть. Эпизод надо оценить в динамике – форвард шел с вытянутой ногой, и другой задел голову Лунева. Родриго не мог перепрыгнуть – по тому, как все выглядело. Другое дело, чтобы избежать стыка, ему не нужно было этот эпизод доигрывать до конца.

– Лунев идет на такие мячи очень смело, бросаясь головой вперед и не пряча ее за руками.

– Он – вратарь и хочет сыграть именно руками. Не боится, молодец, действует решительно. Но цена такой манеры – подобные травмы.

– После игры Александр Кокорин сказал, что за такой фол испанца надо пожизненно дисквалифицировать. Не слишком жестко?

– Получилось действительно чересчур жестко. Оба – и форвард, и голкипер – шли в мяч. И могло бы случиться и наоборот – тогда уже Родриго стал бы пострадавшим. Кого в таком случае дисквалифицировать?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Лунев Андрей Родриго Карпин Валерий
Комментарии (8)
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VVM1964
1510816684
Нас учили, что немец трус, немец боится лобовой, обязательно отвернет. А мой не отвернул. " В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ " . ФУТБОЛ - ОЧЕНЬ ТРАВМООПАСНЫЙ ВИД СПОРТА , ЛУНЕВУ - СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ .
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RedWhiteFans2
1510816952
Лунев первый был на мяче и испанец должен был избегать этого столкновения хоть летая над землем. А так надо его дисквалифицировать на полгода минимум.
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Dimonadze
1510816975
Согласен. Избежать контакта Родриго не мог. Видно было, что у него ноги подкашиваться начали ещё до Лунёва, и он не мог перепрыгнуть. Но другое дело, что мог не доигрывать этот эпизод, хотя как это можно сделать в азарте. Ведь не мало голов забивали, когда в последнее мгновение перед вратарём мяч подцепляли. Лунёву здоровья. Жаль его. Но и дисквалификация Родриго пожизненная это жёстко. Послушал бы я Кокорина, если бы он оказался на месте Родриго или его коллега по команде.
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Dimonadze
1510817258
А Лунёва я отлично понимаю. Был период, когда из-за нехватки кадров в команде мне приходилось играть голкипера. И у меня тоже были жёсткие стыки. И в один из таких стыков, самый жёсткий, когда мне голову бровь разбили, но без сотрясения, слава Богу, нападающий соперника начал на меня чуть ли не кидаться, обвиняя меня, что я не прав, что иду в стык, хотя я то первый был на мяче, и я руками в отличии от него
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fanchik
1510819546
Нужно учитывать что это товарищеская игра , и кто играет в футбол в таких играх стараются не убиваться и не травмироваться.К сожалению Родриго сыграл эпизод футбола " без головы"нанеся Луневу, смелому человеку,травму.Здоровье спортсмена в дружеском матче должно быть выше результата.Луневу уважение и быстрого восстоновления и крепкого здороья здоровья
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_Marqella_
1510819958
Что бы все понимали Лунёв, не мог сыграть по другому!! А травмы это к сажелению бывают,это спорт,если хоть кто то имеет какое то отношению к футболу, должен понимать, намерения не было нанести травму, всё было в динамике...Я за ...но давайте быть объективными....Нашему вратарю здаровья!!!
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prezent2017
1510835633
И могло бы случиться и наоборот – тогда уже Родриго стал бы пострадавшим. Кого в таком случае дисквалифицировать? ------------------ Кто пострадал, того и дисквалифицировать. У нас сейчас так!
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