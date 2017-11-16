Карпин: «Родриго не мог перепрыгнуть Лунева»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил действия голкипера сборной России Андрея Лунева во встрече с Испанией, когда тот получил травму головы в столкновении с соперником.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоялся в минувший вторник. Игра закончилась со счетом 3:3.

– Как оцените эпизод, когда Родриго столкнулся с Луневым и не напомнил ли вам этот стык тот матч, когда Веллитон врезался в Габулова?

– Может быть, сходство есть. Эпизод надо оценить в динамике – форвард шел с вытянутой ногой, и другой задел голову Лунева. Родриго не мог перепрыгнуть – по тому, как все выглядело. Другое дело, чтобы избежать стыка, ему не нужно было этот эпизод доигрывать до конца.

– Лунев идет на такие мячи очень смело, бросаясь головой вперед и не пряча ее за руками.

– Он – вратарь и хочет сыграть именно руками. Не боится, молодец, действует решительно. Но цена такой манеры – подобные травмы.

– После игры Александр Кокорин сказал, что за такой фол испанца надо пожизненно дисквалифицировать. Не слишком жестко?

– Получилось действительно чересчур жестко. Оба – и форвард, и голкипер – шли в мяч. И могло бы случиться и наоборот – тогда уже Родриго стал бы пострадавшим. Кого в таком случае дисквалифицировать?