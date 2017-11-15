Лопетеги: «Стадион «Санкт-Петербург» – произведение спортивного искусства»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился впечатлениями от нового стадиона в Санкт-Петербурге. Он отметил, что местная федерация футбола подумает над вариантом базирования команды в этом городе во время проведения чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

— Где бы хотели базироваться во время чемпионата мира? Может передумаете и будете жить не в Краснодаре, где планировали изначально, а в Петербурге?

— Решение по выбору места базы примем в дальнейшем. Надо учитывать жеребьевку. Дистанции в России непривычно большие для нас.

— Как вам стадион в Петербурге?

— Фантастический стадион, очень красивый! Это произведение спортивного искусства! Важно, что уехали непобежденными и продолжаем серию без поражений.

— Чего ждать от сборной в следующем году?

— Да, мы ни разу не проиграли за год, боролись, пройдя сложную квалификацию. Поражение Италии от Швеции доказывает, что квалификация и стыковые матчи — это сложное время. Надеюсь, продолжим хорошо играть и дальше.