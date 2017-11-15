Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лопетеги: «Стадион «Санкт-Петербург» – произведение спортивного искусства»

Лопетеги: «Стадион «Санкт-Петербург» – произведение спортивного искусства»

15 ноября 2017, 09:31
16

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился впечатлениями от нового стадиона в Санкт-Петербурге. Он отметил, что местная федерация футбола подумает над вариантом базирования команды в этом городе во время проведения чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

— Где бы хотели базироваться во время чемпионата мира? Может передумаете и будете жить не в Краснодаре, где планировали изначально, а в Петербурге?

— Решение по выбору места базы примем в дальнейшем. Надо учитывать жеребьевку. Дистанции в России непривычно большие для нас.

— Как вам стадион в Петербурге?

— Фантастический стадион, очень красивый! Это произведение спортивного искусства! Важно, что уехали непобежденными и продолжаем серию без поражений.

— Чего ждать от сборной в следующем году?

— Да, мы ни разу не проиграли за год, боролись, пройдя сложную квалификацию. Поражение Италии от Швеции доказывает, что квалификация и стыковые матчи — это сложное время. Надеюсь, продолжим хорошо играть и дальше.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания Лопетеги Хулен
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чикомас
1510730386
Спасибо бакланам, что крышу не съели....
Ответить
Артурка32
1510731935
Сколько не шутите про бакланов всяких, а стадион реально крутой! И организация на нем такая же отличная! А Лужникам стоило бы поучиться организации и качеству сервиса, предоставляемого болельщикам)))
Ответить
Басмачи
1510733386
Надо ехать в Питер посмотреть этот стадион
Ответить
Psihodelik
1510735981
+
Ответить
Dimon 007
1510736853
Мудко главный топ менеджер России:)! Так развести кучу болельщиков мог только он:)! До недавнего времени все поливали грязью сборную, ругали её, советовали как играть:)! Но после вчерашнего матча (в котором даже Акинфеев не стал играть, что бы не позориться), все одушевились..., как будто ЧМ выиграли:)! На новый стадион в Питере, привозят сборную Испании, которая просто бросила играть на 20 минуте....(видимо не плохо ребята заработали)! Один мааааленький косячок Виталий Леоньтьевичь.., надо было судье побольше денег дать, что бы пенальти левые не ставил........... а так, всё супер, все довольны, верим.....
Ответить
acer2003
1510737607
Ну,дык бабла сколько ввалили и отмыли !!
Ответить
СВА
1510738366
Мерзкий договорняк! Я думал такие вещи происходят только в ФНЛ и ниже, но как оказалось НЕТ!
Ответить
Ker0s
1510743928
Там по первому опасному моменту у ворот сборной Испании все было понятно, что за матч, когда Пике вроде дернулся, а потом вспомнил, что бабки уплачены и не полез.
Ответить
Главные новости
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
23:26
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
6
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+