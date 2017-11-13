Хуммельс: «Хайнкес добавил «Баварии» дисциплину и четкую организацию»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал за счет чего новому главному тренеру команды Юппу Хайнкесу удалось изменить подход футболистов к игре.

«Он привнес в наше игру дисциплину и четкую организацию всего. Это именно те вещи, которые очень полезны футболистам любого уровня.

К тому же Хайнкес добавил в «Баварию» новый командный дух. Он прямо говорит каждому о том, чего от него ждет. Так было и со мной. Я всегда предпочитаю открыто общаться со всеми моими тренерами.

Уверен, что многим футболистам идет на пользу то, что Хайнкес четко говорит о том, к чему стремится. Тренер с самого начала подробно объяснил нам наши задачи», – заявил Хуммельс.

Напомним, что Хайнкес сменил в «Баварии» уволенного в начале октября Карло Анчелотти.