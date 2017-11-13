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  • Хуммельс: «Хайнкес добавил «Баварии» дисциплину и четкую организацию»

Хуммельс: «Хайнкес добавил «Баварии» дисциплину и четкую организацию»

13 ноября 2017, 09:30
2

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал за счет чего новому главному тренеру команды Юппу Хайнкесу удалось изменить подход футболистов к игре.

«Он привнес в наше игру дисциплину и четкую организацию всего. Это именно те вещи, которые очень полезны футболистам любого уровня.

К тому же Хайнкес добавил в «Баварию» новый командный дух. Он прямо говорит каждому о том, чего от него ждет. Так было и со мной. Я всегда предпочитаю открыто общаться со всеми моими тренерами.

Уверен, что многим футболистам идет на пользу то, что Хайнкес четко говорит о том, к чему стремится. Тренер с самого начала подробно объяснил нам наши задачи», – заявил Хуммельс.

Напомним, что Хайнкес сменил в «Баварии» уволенного в начале октября Карло Анчелотти.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Хуммельс Матс Хайнкес Юпп
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1510557905
***Расчётливость и прагматизм, привычка обдумывать поступки, помнить о завтрашнем дне. Это о Хайнкесе. Видно, что Хуммельсу это по душе.
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Sosisochkin
1510567469
Хайнкесс умный дядька
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