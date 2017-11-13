Владислав Игнатьев: «Испанцы на уровень выше аргентинцев»

Полузащитник сборной России Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Испанией.

Напомним, встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Ранее национальная команда проиграла в Москве Аргентине (0:1).

«Сейчас нам предстоит не менее сложный матч, Сборная Испании не слабее команды Аргентины. Для меня испанцы на уровень выше, мне больше нравится их игра. В матче с аргентинцами у нас была дисциплина и желание играть, это главное.

Сейчас нужно узнать, какая травма у Марио Фернандеса, но я готов сыграть с испанцами, если тренер так решит», – заявил Игнатьев.