ФНЛ. «Крылья Советов» обыграли «Химки», «Авангард» и «Томь» забили друг другу по три мяча

Состоялись очередные матчи 23-го тура ФНЛ. «Крылья Советов» у себя на стадионе обыграли «Химки» и вернулись на вторую строчку. Курский «Авангард» сыграл в сверхрезультативную ничью с «Томью», а «Ротор» на своем поле уступил «Тюмени».

Первенство ФНЛ. 23-й тур

Ротор-Волгоград (Волгоград) – Тюмень (Тюмень) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Столбовой, 15; 1:1 – Чудин, 37; 1:2 – Карпов, 85.

Авангард (Курск) – Томь (Томск) – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Аппаев, 12; 1:1 – Макурин, 24; 1:2 – Соболев, 71; 2:2 – Гурфов, 78; 3:2 – Коробов, 89; 3:3 – Пульич, 90+5.

Крылья Советов (Самара) – Химки (Химки) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Корниленко, 21; 2:0 – Самодин, 69.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ