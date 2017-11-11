Игнатьев: «Счет матча с Аргентиной не важен, хочется увидеть хорошую игру в исполнении сборной России»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев накануне товарищеского поединка против Аргентины заявил, что российским игрокам не стоит обращать внимание на счет, а нужно просто постараться продемонстрировать хороший футбол.

Кроме того, специалист отметил, что бесполезно индивидуально опекать нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси.

«Не вижу смысла возводить Аргентину в абсолютную степень. В сегодняшней встрече предстоит проявить свои лучшие качества и показать, кто чего стоит. После игры предстоит определиться с выбранным курсом не только сборной, но и всему российскому футболу. Игра покажет наши слабые и сильные стороны.

Как нужно действовать против Лионеля Месси? Индивидуально держать его – бесполезное занятие. Это будет коллективная ответственность наших игроков в конкретной зоне, как только аргентинец в ней появился. Нужна и групповая страховка. В свое время игра против бразильцев с Пеле в составе показала, что мы сильно отстаем. Был почти такой же ажиотаж, и король футбола обыграл нас практически в одиночку.

Как сыграют, меня не очень волнует. Хочется увидеть хорошую игру в исполнении нашей команды, чтобы осталось удовлетворение от пройденного пути», -

Матч Россия – Аргентина состоится в Москве, в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.