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Вручение «Золотого мяча» состоится 7-го декабря

10 ноября 2017, 13:33
1

Издание France Football назвало дату церемонии вручения «Золотого мяча».

Мероприятие пройдет 7-го декабря. Его проведут Давид Жинола и Жером Ревон.

Действующим обладателем награды является нападающий «Реала» Криштиану Роналду. В октябре ФИФА признала португальца лучшим игроком мира в 2017 году.

Неймар, Дибала и Канте вошли в пятерку претендентов на «Золотой мяч»

Облак, Рамос и Мертенс вошли в число кандидатов на «Золотой мяч»

Левандовски, Кейн и Де Брюйне – в третьей пятерке претендентов на «Золотой мяч»

Мане, Фалькао и Буффон – в четвертой пятерке претендентов на «Золотой мяч-2017»

Роналду, Бонуччи и Мбаппе попали в последнюю пятерку претендентов на «Золотой мяч-2017»

Источник: Francefootball
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Реал ПСЖ Бразилия Португалия Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (1)
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tum tum
1511111258
заднеприводный то фиктивный брак сделал с этой трансухой чтобы его все таки выбрали лучшим !
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