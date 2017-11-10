Вручение «Золотого мяча» состоится 7-го декабря

Издание France Football назвало дату церемонии вручения «Золотого мяча».

Мероприятие пройдет 7-го декабря. Его проведут Давид Жинола и Жером Ревон.

Действующим обладателем награды является нападающий «Реала» Криштиану Роналду. В октябре ФИФА признала португальца лучшим игроком мира в 2017 году.

Неймар, Дибала и Канте вошли в пятерку претендентов на «Золотой мяч»

Облак, Рамос и Мертенс вошли в число кандидатов на «Золотой мяч»

Левандовски, Кейн и Де Брюйне – в третьей пятерке претендентов на «Золотой мяч»

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Роналду, Бонуччи и Мбаппе попали в последнюю пятерку претендентов на «Золотой мяч-2017»