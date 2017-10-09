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    Левандовски, Кейн и Де Брюйне – в третьей пятерке претендентов на «Золотой мяч»

    Стали известны еще пять футболистов, претендующих на получение престижной премии «Золотой мяч», вручаемой журналом France Football

    В число кандидатов на награду вошли голкипер Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), полузащитник Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), а также нападающие Роберт Левандовски («Бавария»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Эдин Джеко («Рома»).

    Ранее были названы первые десять претендентов.

    Фамилии всех 30 кандидатов на престижную награду станут известны в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Francefootball

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    09.10.2017 15:20
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