Облак, Рамос и Мертенс вошли в число кандидатов на «Золотой мяч»

Журнал France Football продолжает публиковать фамилии кандидатов на «Золотой мяч-2017».

Очередная пятерка игроков выглядит следующим образом: Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико») и Дрис Мертенс («Наполи»).

Ранее в список претендентов на награду вошли Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич, Марсело (оба – «Реал»), Н’Голо Канте («Челси»).

Имена всех 30 кандидатов станут известны сегодня в 20:00 по московскому времени.