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    Облак, Рамос и Мертенс вошли в число кандидатов на «Золотой мяч»

    Журнал France Football продолжает публиковать фамилии кандидатов на «Золотой мяч-2017».

    Очередная пятерка игроков выглядит следующим образом: Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико») и Дрис Мертенс («Наполи»).

    Ранее в список претендентов на награду вошли Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич, Марсело (оба – «Реал»), Н’Голо Канте («Челси»).

    Имена всех 30 кандидатов станут известны сегодня в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Francefootball

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    09.10.2017 13:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 10 октября 2017, 07:15

      А какая разница,все равно все знают кто получит ЗМ

      0
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > Chizhova 10 октября 2017, 07:18

      Даже тройка лучших предопределина!!

      2
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      Рейтинг: +2054

      almanev 9 октября 2017, 15:58

      Наверно Дзюба в следующей пятерке

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 9 октября 2017, 14:21

      Скоро Буффон подъедет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 13:42

      С каждой пятёркой всё интереснее...

      0
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