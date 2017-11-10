Англия и Германия встретятся в товарищеском матче

Продолжается перерыв в национальных чемпионатах, связанных с играми сборных команд. В пятницу, 10 ноября, в одной из таких встретятся давние соперники. Сборные Англии и Германии проведут товарищескую встречу.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Англия – Германия. Начало в 23:00, не пропустите!

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