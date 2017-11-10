Бюджет «Локомотива» останется на уровне 2017 года

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков рассказал о вопросах, которые обсуждались на собрании. Он также опроверг слухи об увольнении Ильи Геркуса с поста президента клуба.

– Сегодня мы и не планировали принимать какие-то важные решения.

– Почему?

– Обсуждали два вопроса. Во-первых, организацию работы перед зимней трансферной кампанией. Именно организацию работы. Во-вторых, в нулевом чтении рассматривался бюджет.

– Уже понятно, какие позиции будете укреплять зимой?

– На такие вопросы я никогда не отвечаю, пока трансфер не совершен. По бюджету же были высказаны пожелания и замечания членами СД. Создана комиссия, которая вместе с менеджментом доработает бюджет, чтобы принять его в декабре.

– Юрий Семин высказал свои пожелания по зимним трансферам?

– Он, конечно, присутствовал на заседании. Как обсуждать первый вопрос без него? Обсудили ситуацию в команде. Игру, проблемы, вопросы. Члены совета директоров должны же быть полностью в курсе, что происходит.

– Бюджет останется таким же, как и в этом году – 6 миллиардов рублей?

– Конкретные цифры я озвучивать не хотел бы. Он останется примерно таким же. Плюс-минус. В общем, системно он не будет отличаться от бюджета 2017 года.

– На СД поднимался вопрос о том, кто возглавит академию клуба.

– Это бред. Вообще этот вопрос даже не поднимался, не обсуждался.

– В прессе фигурировала кандидатура Владимира Кузьмичева.

– Я не знаю. Наверное, сейчас вспоминают людей, которые раньше возглавляли академию. И хорошо работали.

– Выясняли, как появилась информация о том, что сегодня вы могли инициировать отставку президента клуба Ильи Геркуса?

– Наверное, кому-то просто было скучно. Честно говоря, мне особо и неинтересно, откуда это все пошло.

– Обсуждали довольно резонансную запись Ильи Леонидовича в Инстаграме после ничьей с ЦСКА: «Прогресс все равно не остановить! Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории»?

– Все взрослые люди. Сами понимают, что и как говорить. Комментировать президента клуба за его слова некорректно. Лучше обратитесь с этим вопросом к нему.