Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бюджет «Локомотива» останется на уровне 2017 года

10 ноября 2017, 07:14

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков рассказал о вопросах, которые обсуждались на собрании. Он также опроверг слухи об увольнении Ильи Геркуса с поста президента клуба.

– Сегодня мы и не планировали принимать какие-то важные решения.

– Почему?

– Обсуждали два вопроса. Во-первых, организацию работы перед зимней трансферной кампанией. Именно организацию работы. Во-вторых, в нулевом чтении рассматривался бюджет.

– Уже понятно, какие позиции будете укреплять зимой?

– На такие вопросы я никогда не отвечаю, пока трансфер не совершен. По бюджету же были высказаны пожелания и замечания членами СД. Создана комиссия, которая вместе с менеджментом доработает бюджет, чтобы принять его в декабре.

– Юрий Семин высказал свои пожелания по зимним трансферам?

– Он, конечно, присутствовал на заседании. Как обсуждать первый вопрос без него? Обсудили ситуацию в команде. Игру, проблемы, вопросы. Члены совета директоров должны же быть полностью в курсе, что происходит.

– Бюджет останется таким же, как и в этом году – 6 миллиардов рублей?

– Конкретные цифры я озвучивать не хотел бы. Он останется примерно таким же. Плюс-минус. В общем, системно он не будет отличаться от бюджета 2017 года.

– На СД поднимался вопрос о том, кто возглавит академию клуба.

– Это бред. Вообще этот вопрос даже не поднимался, не обсуждался.

– В прессе фигурировала кандидатура Владимира Кузьмичева.

– Я не знаю. Наверное, сейчас вспоминают людей, которые раньше возглавляли академию. И хорошо работали.

– Выясняли, как появилась информация о том, что сегодня вы могли инициировать отставку президента клуба Ильи Геркуса?

– Наверное, кому-то просто было скучно. Честно говоря, мне особо и неинтересно, откуда это все пошло.

– Обсуждали довольно резонансную запись Ильи Леонидовича в Инстаграме после ничьей с ЦСКА: «Прогресс все равно не остановить! Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории»?

– Все взрослые люди. Сами понимают, что и как говорить. Комментировать президента клуба за его слова некорректно. Лучше обратитесь с этим вопросом к нему.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
3
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
17
Все новости
Все новости
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
5
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
14
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+