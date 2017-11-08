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«Локомотив» намерен уволить Геркуса с поста президента клуба

8 ноября 2017, 14:40
33

В руководстве «Локомотива» в ближайшее время могут произойти изменения. Как сообщается, совет директоров клуба намерен инициировать отставку с поста президента железнодорожников Ильи Геркуса.

«Формальный повод выглядит странным: клубом был превышен бюджет, выделенный на летние трансферы. Геркус следовал пожеланиям главного тренера по усилению состава и замене травмированных Ари и Чорлуки при молчаливом согласии совета директоров.

Реальным же поводом является требование Мещерякова (председатель совета директоров клуба) нанять для работы в академии клуба «своих людей», – приводятся слова источника, знакомого с ситуацией.

Геркус занял пост президента «Локомотива» в 2016 году, сменив Ольгу Смородскую.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (33)
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Avaretz
1510141952
Ну это очевидно, Локомотив, претендент на чемпионство, в лиге Европе тоже порядок, самое время уволить президента клуба.
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тщмек 19
1510142097
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в четверг он инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса. *– Каков кредит доверия к Геркусу? – Вы же знаете, что я никогда не отвечаю на подобные вопросы. Но у меня в голове даже мысли не было об инициации отставки. Приведите дословно мои предыдущие слова и все. – Правда, что Геркус превысил трансферный бюджет клуба на летние приобретения? – Эта информация – идиотизм! Идиоты...
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Александр Став
1510142218
и вернуть обратно смородскую, а то слишком хорошо идут.
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xColaz
1510145352
Это клевета. Не поддавайтесь на уловки журналюг. Тем более пока не завершено расследование, кто и зачем это делает Анатолий Мещеряков: "Отставка Геркуса? Либо пейте таблетки, либо оперируйтесь" Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в четверг он инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса. Ранее агентство "Р-Спорт" сообщило, что формальным поводом для отставки станет превышение бюджета на летние трансферы. При этом реальная причина - "требование Мещерякова нанять для работы в академии клуба "своих людей". – Что я могу сказать? Как бы это лучше вам ответить… Болезнь лечится таблетками или хирургическим вмешательством, – сказал Мещеряков. – Понятно? Это я говорю для тех, кто эти слухи распространяет. – Информация не соответствует действительности? – Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство… – Каков кредит доверия к Геркусу? – Вы же знаете, что я никогда не отвечаю на подобные вопросы. Но у меня в голове даже мысли не было об инициации отставки. Приведите дословно мои предыдущие слова и все. – Правда, что Геркус превысил трансферный бюджет клуба на летние приобретения? – Эта информация – идиотизм! Идиоты... – Все это выдумки? – Ну да.
Ответить
mityaka123
1510145465
Суперновость! Путин раздает деньги перед выборами Президента в 2018 году. Забрать подарок может каждый. Подробности на сайте kaliopa.online/tds/w1q4
Ответить
mdu86
1510148636
Это все происки конкурентов, хотят расшатать атмосферу в команде своими вбросами. То Семина увольняли, не получилось, теперь решили через президента зайти. Кому же это надо?... Хрен у них получится!...
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maygli
1510148824
Очередная утка бомбардира??? :)
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VVM1964
1510150653
ЛОКОМОТИВ ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ - ВОТ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОДОБНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ . ( НАДО ПОПРОБОВАТЬ РАСШАТАТЬ СИТУАЦИЮ ВНУТРИ КОМАНДЫ ВСЕВОЗМОЖНЫМИ СЛУХАМИ И ИНТРИГАМИ )
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mityaka123
1510155765
Суперновость! Путин раздает деньги перед выборами Президента в 2018 году. Забрать подарок может каждый. Подробности на сайте kaliopa.online/tds/w1q4
Ответить
Антисемит
1510160661
сначала пустили утку про то, что Сёмина хотят уволить, не зашла. Потом придумали, что Сёмин и Геркус поссорились, тоже не получилось. Теперь вот этот высер...
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