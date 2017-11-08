«Локомотив» намерен уволить Геркуса с поста президента клуба

В руководстве «Локомотива» в ближайшее время могут произойти изменения. Как сообщается, совет директоров клуба намерен инициировать отставку с поста президента железнодорожников Ильи Геркуса.

«Формальный повод выглядит странным: клубом был превышен бюджет, выделенный на летние трансферы. Геркус следовал пожеланиям главного тренера по усилению состава и замене травмированных Ари и Чорлуки при молчаливом согласии совета директоров.

Реальным же поводом является требование Мещерякова (председатель совета директоров клуба) нанять для работы в академии клуба «своих людей», – приводятся слова источника, знакомого с ситуацией.

Геркус занял пост президента «Локомотива» в 2016 году, сменив Ольгу Смородскую.