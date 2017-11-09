Семшов: «Обидно было не сыграть против Месси восемь лет назад»

Тренер тульского «Арсенала» и бывший игрок сборной России Игорь Семшов до сих пор помнит товарищеский матч против сборной Аргентины, который состоялся восемь лет назад. Тогда россияне уступили со счетом 2:3, а сам Семшов отметился голом.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Вы играли против сборной Аргентины восемь лет назад. Хорошо помните тот матч?

– Очень хорошо, и не только потому, что мне удалось отличиться. Тогда тренером был Диего Марадона. Некоторые футболисты до сих пор выступают за сборную Аргентины (тот же Маскерано, Агуэро, Месси). Лео, к сожалению, не смог тогда сыграть. Мы проиграли 2:3, но матч был интересный, напряженный. Каждый из нас в тот момент понял, чтобы быть сильным футболистом, надо вкалывать на тренировках.

– Вам было досадно от того, что не удалось сыграть против Месси?

– Конечно. Хотелось выступить против такой звезды, как Лео, но он получил повреждение на предыгровой тренировке. Однако катастрофы из этого никто не делал, это всего лишь товарищеская встреча.

– Хиддинк что-нибудь особенное говорил перед матчем?

– Довольно банальные слова поддержки. Ничего особенного, мы и так понимали степень важности матча с южноамериканцами.

– Какая была установка от Гуса?

– Все очень просто. Мы должны были, прежде всего, отталкиваться от себя, не подстраиваться ни под одну команду. Это было аксиомой Гуса Хиддинка. Поэтому, кстати, мы и добились неплохого результата в 2008 году. Больше, пожалуй, и не вспомню каких-то отдельных указаний. Поймите, это ведь простой товарищеский матч. Да, статусный соперник. Но это не плей-офф какого-то важного турнира.