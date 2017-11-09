Нойштедтер: «Никогда не забуду, откуда я и где родился»

Защитник стамбульского «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал по каким причинам он выбрал выступления за сборную России. Футболист считает, что нельзя забывать о своих корнях.

– Почему выбрали сборную России?

– У меня русские корни, русские родители. Я никогда не забуду, откуда я и где родился, несмотря на то, что вырос в Германии.

– Все постоянно вспоминают сборную России на Евро-2008? Следили за ней тогда?

– Конечно! Все были удивлены ее выступлением. ЧМ – хорошая мотивация, чтобы сыграть на большом турнире не хуже. После бронзы чемпионата Европы все говорили об Аршавине Жиркове и других, кто уехал играть в Англию.

– Кто сильнейший футболист сборной России?

– Понятно, что у нас нет Месси или Роналду, но все же. Думаю, наш самый сильный игрок – это команда.

– Как проводите время вне футбола?

– Ну, в баню точно не хожу! Сериалы и фильмы смотрю, книги читаю. Обсуждаем с кем-то из партнеров и футбольные вопросы. Как улучшить нашу игру, как стать сильнее.

– Как вас называют партнеры по сборной России?

– Ной или Рома. Но мне не принципиально.