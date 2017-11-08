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  • Сборная России U19 разгромила Гибралтар со счетом 6:0. Все голы забили игроки «Краснодара»

Сборная России U19 разгромила Гибралтар со счетом 6:0. Все голы забили игроки «Краснодара»

8 ноября 2017, 17:44
14

Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) провела стартовый матч в рамках квалификационного раунда Евро-2018. Национальная команда разгромила Гибралтар со счетом 6:0.

Три мяча во встрече на свое имя записал форвард «Краснодара» Иван Игнатьев. Остальные три мяча также забили представители «быков» – Даниил Уткин (дубль) и Магомед-Шапи Сулейманов.

Россия U19 – Гибралтар U19 – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 15; 2:0 – Игнатьев, 18; 3:0 – Сулейманов, 37; 4:0 – Игнатьев, 38; 5:0 – Игнатьев, 73; 6:0 – Уткин, 90+1.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия (мол) Краснодар
Комментарии (14)
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Italian_93
1510152339
Счастье сам могучий ГИБРАЛТАР разгромили
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DOCTOR PENALTY
1510152599
Краснодар пошёл в рост. Удачи пацаны!!!
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84aivengo
1510152776
долгожданные воспитанники Галицкого....
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dyema
1510152854
Хоть кого=то громим))) Но школе Краснодара респект!
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Superviser77
1510153922
Великая победа молодёжи над очень серьёзным соперником. Показали пример основной сборной. ..
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OfaZavr
1510155404
Игнатьев вообще молодчина что творит, надеюсь вырастет в большого игрока, ну а академии Краснодара огромный респект.
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truded
1510166975
Феде достойная замена подросла..
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Gullit 76
1510167212
Краснодар победил Гибралтар!
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спартач 23рус
1510167657
Галицкий красава !!!
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bolela_16
1510205089
так держать, быки...
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