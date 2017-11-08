Сборная России U19 разгромила Гибралтар со счетом 6:0. Все голы забили игроки «Краснодара»

Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) провела стартовый матч в рамках квалификационного раунда Евро-2018. Национальная команда разгромила Гибралтар со счетом 6:0.

Три мяча во встрече на свое имя записал форвард «Краснодара» Иван Игнатьев. Остальные три мяча также забили представители «быков» – Даниил Уткин (дубль) и Магомед-Шапи Сулейманов.

Россия U19 – Гибралтар U19 – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 15; 2:0 – Игнатьев, 18; 3:0 – Сулейманов, 37; 4:0 – Игнатьев, 38; 5:0 – Игнатьев, 73; 6:0 – Уткин, 90+1.