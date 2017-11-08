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  • Бывший хавбек сборной США завершил карьеру и призвал всех геев и лесбиянок открыться

Бывший хавбек сборной США завершил карьеру и призвал всех геев и лесбиянок открыться

8 ноября 2017, 00:20
15

Экс-полузащитник сборной США Робби Роджерс завершил карьеру.

Это первый игрок профессиональных североамериканских лиг, заявивший о своей гомосексуальной ориентации. Сейчас он завершил карьеру и в своем инстаграме призвал всех геев и лесбиянок совершить каминг-аут.

«Мои самые счастливые годы — те, когда я мог после игры подойти к партнеру и сыну, ждавшим меня у стадиона.

Спасибо ребятам, благодаря которым я поборол страхи и продлил карьеру (игрок завершил карьеру в 2013 году после заявления о гомосексуальной ориентации, но позже вернулся в футбол — прим. ред.). Я бы ничего не смог добиться без семьи, без одноклубников, без «Лос-Анджелес Гэлакси» и тренера Брюса Арены, которые видели во мне игрока.

А также без болельщиков, которые судили меня по играм, а не по ориентации.

Я призываю всех женщин и мужчин, которые все еще боятся, поделиться правдой с миром. Это не только облегчит вашу жизнь, но и вдохновит и буквально спасет жизни молодых ребят во всем мире. Вы, как и все остальные, заслуживаете права уходить с матчей и встречаться у стадионов со своими вторыми половинками», — написал Роджерс.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Роджерс Робби
Комментарии (15)
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GoldPlayFIFARus9
1510092363
"Вы, как и все остальные, заслуживаете права уходить с матчей и встречаться у стадионов со своими вторыми половинками". Эммм,а им что,кто-то запрещал разве? И вообще,о каком сыне может идти речь,если он пид*р? И вообще,зачем кричать на каждом углу что ты долбишься в жопу? Я по ходу много чего не понимаю((
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GermanVo
1510093659
Это не нормально!!! Я рад жить в стране, где это запрещено и противозаконно. Надеюсь и мои дети будут жить в такой стране!!!
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ufos73
1510093746
Страна должна знать своих героев... )))
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directorpg
1510100023
Зачем Бомбардиру об этом писать?
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El_Chori
1510102818
Да че с вами не так то..? Ведь не уроды. Харрасмент чтоль..
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ДСА
1510109320
Лос-Анджелес Гэлакси - сборище голубых, и Арена - тоже.
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Nerlinger
1510111849
На фига??? Будут раскрытые Гомиллы... Тьфу позор!!!
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Hala Madrid
1510112339
Непонятно кто выглядит глупее, кричащие и вопящие "фу, *****" или сами геи, которые пишут огромные посты о том как важно признаваться в своей ориентации.
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Обер-КанцлерЪ
1510114735
Футбольный сайт в помойку превращаете, дорогая редакция. Зачем?
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OfaZavr
1510127310
противно даже, развели тут гомосятину
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