Бывший хавбек сборной США завершил карьеру и призвал всех геев и лесбиянок открыться

Экс-полузащитник сборной США Робби Роджерс завершил карьеру.

Это первый игрок профессиональных североамериканских лиг, заявивший о своей гомосексуальной ориентации. Сейчас он завершил карьеру и в своем инстаграме призвал всех геев и лесбиянок совершить каминг-аут.

«Мои самые счастливые годы — те, когда я мог после игры подойти к партнеру и сыну, ждавшим меня у стадиона.

Спасибо ребятам, благодаря которым я поборол страхи и продлил карьеру (игрок завершил карьеру в 2013 году после заявления о гомосексуальной ориентации, но позже вернулся в футбол — прим. ред.). Я бы ничего не смог добиться без семьи, без одноклубников, без «Лос-Анджелес Гэлакси» и тренера Брюса Арены, которые видели во мне игрока.

А также без болельщиков, которые судили меня по играм, а не по ориентации.

Я призываю всех женщин и мужчин, которые все еще боятся, поделиться правдой с миром. Это не только облегчит вашу жизнь, но и вдохновит и буквально спасет жизни молодых ребят во всем мире. Вы, как и все остальные, заслуживаете права уходить с матчей и встречаться у стадионов со своими вторыми половинками», — написал Роджерс.