Хуммельс не расстроится, если Бундеслига-2017/18 станет скучной

Защитник немецкой «Баварии» Матс Хуммельс после матча 11 тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (3:1) поговорил об интриге в борьбе за победу в турнире. Игрок полагает, что еще ничего не решено.

«Если благодаря нашим успехам турнир станет скучным, то мы не расстроимся. В то же время считаю, что такого не случится. Двух-трех игр достаточно, чтобы ситуация в таблице изменилась. Поэтому, естественно, радоваться «Баварии» не стоит», – сказал экс-игрок «Боруссии».

Отрыв лидирующей «Баварии» от второго места составляет четыре очка.