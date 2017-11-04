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  • Чемпионшип. «Халл» Слуцкого уступил «Шеффилд Юнайтед», «тигры» выиграли первый тайм

Чемпионшип. «Халл» Слуцкого уступил «Шеффилд Юнайтед», «тигры» выиграли первый тайм

4 ноября 2017, 19:57
13

Встреча 16-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед»«Халл Сити» закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В первом тайме счет открыл нападающий гостей Камил Гросицки. После перерыва форвард «Шеффилда» Леон Кларк оформил покер.

Команда Криса Уайлдера набрала 33 очка и вышла на второе место в турнирной таблице.

Подопечные Леонида Слуцкого с 16-ю баллами опустились на 20-ю строчку. «Тигры» проиграли восьмой раз в сезоне.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 16-й тур

Шеффилд Юнайтед – Халл Сити – 4:1 (0:1)

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Шеффилд Уэнсдэй Халл Сити
Комментарии (13)
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acer2003
1509815047
Бомбардир,Вы таблицу смотрели? Халл на 20 месте.Лёникк пора собираться...
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Полная Канистра
1509815205
всё черта пройдена дальше нет смысла цепляться лене за команду Англия не его уровень
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OfaZavr
1509815397
ну все покатился под откос... отставка видимо не за горами.
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Обер-КанцлерЪ
1509815537
Жаль, но наверно это был последний шанс Леонида.
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Parham
1509815579
Всёё!! Слуцкому конец!
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insider_retro
1509816211
Тигры окончательно становятся командой, у которой все стараются разжиться очками... И тем не менее, это тоже опыт, пусть и поганый по результату... Не думаю, что Слуцкий изначально настраивался всех порвать в первый год и вывести команду в АПЛ... Надо терпеть и пользоваться редкими успехами!..
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Полная Канистра
1509818361
Не нужен мне берег турецкий И Африка мне не нужна............./ А я в Россию домой хочу я так давно не видел маму......
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mutabor0992
1509819371
Пора Леню убирать...Иначе могут Тигров и не спасти.В чемпионшипе очки очень трудно достаются.P.S.Ну вот зачем было Лене лезть в эту авантюру?Дивидентов - ноль,а репутацию потеряет.
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GoldPlayFIFARus9
1509823585
Хана Слуцкому...
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Ще Гевара
1509862218
Как говаривал герой Леонида Быкова в фильме "В бой идут одни старики" : - Всё нормально.........Падаю!
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