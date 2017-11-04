Чемпионшип. «Халл» Слуцкого уступил «Шеффилд Юнайтед», «тигры» выиграли первый тайм

Встреча 16-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» – «Халл Сити» закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В первом тайме счет открыл нападающий гостей Камил Гросицки. После перерыва форвард «Шеффилда» Леон Кларк оформил покер.

Команда Криса Уайлдера набрала 33 очка и вышла на второе место в турнирной таблице.

Подопечные Леонида Слуцкого с 16-ю баллами опустились на 20-ю строчку. «Тигры» проиграли восьмой раз в сезоне.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 16-й тур

Шеффилд Юнайтед – Халл Сити – 4:1 (0:1)

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