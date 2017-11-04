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Шалимов: «Спартак сильнее «Краснодара»? Игра покажет»

4 ноября 2017, 19:04
8

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата России с «Тосно» (1:3) и рассказал об ожиданиях от матча со «Спартаком».

– Что произошло с «Краснодаром» в начале встречи?

– «Тосно» играет за счет длинных передач, у них есть два высоких форварда, которые цепляются за мяч. Против них сложно играть. Кроме того, с правого фланга часто в центр смещался Мирзов, который потом бил по воротам. Это было опасно.

Затем мы взяли мяч под контроль. Играли по счету, не форсировали игру. Хотя во втором тайме у них был опасный момент. Мы пытались атаковать одинаково: и правым, и левым флангом.

– За счет чего переломили игру?

– Мы меньше ошибались, играли вперед. Игру ломают потери мяча, которые мы пытались исключить.

– После паузы у «Краснодара» игра со «Спартаком». Вы сказали, что четыре клуба могут быть сильнее краснодарцев. «Спартак» – один из них?

– Да, одна из них. Но игра покажет. На каких-то позициях они сильнее, на каких-то сильнее мы.

«Краснодар» с 27-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (8)
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belarus-gomel
1509812111
Краснодару еще бы тренера покреативней - вообще бы крутяк был.... а так... понравилась восстановившаяся связка Мамаев- Смолов... 2 момента - 2 гола!!! на ровном месте!!!
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insider_retro
1509813784
Оттаял Игорь Михайлович!! Редкий случай, когда босс не уволил наёмника после 4 поражений и провальной игры!... Может теперь покатит??!!..)) Фёдор попадать начал, очки посыпались!!.. Болельщики ждут продолжения банкета!!
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rostik-100
1509818350
Краснодар, по ходу, единственный клуб России, на которого никто не держит зла и переживает по-своему, там и академию создали, и стадион, и состав приличный, а все время 4-5, не пора бы выстрелить, но НЕ С ШАЛИМОВЫМ.
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gari69
1509872196
Красондар сборная обиженных в РФПЛ все игроки сильные но крайне не стабильные все проблемы от туда---без обид
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