Шалимов: «Спартак сильнее «Краснодара»? Игра покажет»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата России с «Тосно» (1:3) и рассказал об ожиданиях от матча со «Спартаком».

– Что произошло с «Краснодаром» в начале встречи?

– «Тосно» играет за счет длинных передач, у них есть два высоких форварда, которые цепляются за мяч. Против них сложно играть. Кроме того, с правого фланга часто в центр смещался Мирзов, который потом бил по воротам. Это было опасно.

Затем мы взяли мяч под контроль. Играли по счету, не форсировали игру. Хотя во втором тайме у них был опасный момент. Мы пытались атаковать одинаково: и правым, и левым флангом.

– За счет чего переломили игру?

– Мы меньше ошибались, играли вперед. Игру ломают потери мяча, которые мы пытались исключить.

– После паузы у «Краснодара» игра со «Спартаком». Вы сказали, что четыре клуба могут быть сильнее краснодарцев. «Спартак» – один из них?

– Да, одна из них. Но игра покажет. На каких-то позициях они сильнее, на каких-то сильнее мы.

«Краснодар» с 27-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.