Кузяев пропустит матч против «Рубина»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини объявил заявку на выездную встречу с «Рубином» в 16-м туре РФПЛ. В списке из 22-х игроков нет полузащитника Далера Кузяева.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.



Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков.



Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов, Кирилл Капленко.



Форварды: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Встреча на «Казань Арене» состоится завтра.