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Кузяев пропустит матч против «Рубина»

4 ноября 2017, 18:40
5

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини объявил заявку на выездную встречу с «Рубином» в 16-м туре РФПЛ. В списке из 22-х игроков нет полузащитника Далера Кузяева.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов, Кирилл Капленко.

Форварды: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Встреча на «Казань Арене» состоится завтра.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Кузяев Далер
Комментарии (5)
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3a zenit
1509810397
ляпнул наверное сгоряча не то что нужно.
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Garrincha58
1509810971
нашли крайнего
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Вомбат
1509820402
У Кузяева повреждение связок плеча, полученное в единоборстве с Тарасовым. Кстати там был фол, который судья не заметил.
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woyser
1509858259
Про травму никто не пишет! Ведь нужен срачь)
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