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  • Гол Зе Луиша не спас «Спартак» от поражения в матче с «Севильей»

Гол Зе Луиша не спас «Спартак» от поражения в матче с «Севильей»

2 ноября 2017, 00:38
12

«Спартак» в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступил со счетом 1:2 «Севилье». На голы Клемана Ленгле и Эвера Банеги российская команда смогла ответить лишь забитым мячом Зе Луиша.

Представляем вашему вниманию все голы этой встречи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Севилья Спартак Лангле Клеман
Комментарии (12)
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andruhs
1509569749
Я не болельщик Спартака, мало за ними наблюдаю, но очень радует, что у них горят глаза. Они не вышли зажавшись на прославленый стадион к севильцам, которые три года подряд Лигу Европы брали.
Играют смело, не жмясь к воротам. В меру наглеют.
Настроение нормальное. А выиграть или проиграть - там, как будет. И оно хорошо, но не главное. Нынче разучились получать кайф от игры, нужен только результат.
По настрою 5 +, а далее по возможности. Респект.
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Гость87
1509570227
Защита сегодня только сопли жует. На большее они не способны
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Dellleone
1509570521
Слабая игра увы.
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пряник929
1509571133
Спартак вообще не играет.... пешочком пинают сопернику...
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cska-62
1509572672
Жаль, конечно, что не отыгрались, но и трагедии делать не надо. Вся борьба ещё впереди. «Севилья» ничего особенного не показала, и победила сегодня только потому, что у «Спартака» было огромное количество брака. И в атаке, и в средней линии, и в обороне. Удивил португальский арбитр Артур Соареш Диаш. Он половину нарушений правил не фиксировал.
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rostik-100
1509572817
В этом везения европейских клубов - вот и результат, они не играют вничью с Мариборами.
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DZHEK_VOROBEY1987
1509572847
Ну хоть Зе Луиш забил,а то я уже забыл как он выглядит спустя 3 месяца.
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DeStar
1509572892
блин, было как-то ожидаеом еще до матча( лично для меня) .. ну че поделать... моментов у спартака не показывала трансляция( значит их и не было)
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marslond
1509573650
Зе за 15 минут сыграл в разы лучше, чем Адриано за весь матч
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Zubo
1509592315
Шансы есть ещё, хотя обыграть Ливерпуль будет тяжело конечно
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