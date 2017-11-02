Гол Зе Луиша не спас «Спартак» от поражения в матче с «Севильей»

«Спартак» в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступил со счетом 1:2 «Севилье». На голы Клемана Ленгле и Эвера Банеги российская команда смогла ответить лишь забитым мячом Зе Луиша.
Представляем вашему вниманию все голы этой встречи.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру
Играют смело, не жмясь к воротам. В меру наглеют.
Настроение нормальное. А выиграть или проиграть - там, как будет. И оно хорошо, но не главное. Нынче разучились получать кайф от игры, нужен только результат.
По настрою 5 +, а далее по возможности. Респект.